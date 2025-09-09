Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»

Youssef y Katerina no han dormido esta noche, como seguramente tampoco hayan hecho muchos de los testigos presenciales que este domingo vieron cómo un coche atropellaba a tres turistas británicas de 23 años en la playa de es Pouet, en la frontera entre Sant Josep y Sant Antoni. Ambos, al hablar con Diario de Ibiza se llevan en varias ocasiones las manos a la cara, para tapársela, como si así consiguieran borrar todo lo que vieron y oyeron. Ambos trabajan en el bar restaurante que está en el punto exacto en el que las jóvenes quedaron en el suelo. Oyeron el primer golpe que dio el coche, un vehículo modelo Jeep Wrangler Rubicon de color gris, contra el muro del bar, que hoy tiene restos negros de la rozadura del vehículo. Oyeron gritos de quienes veían cómo se llevaba a las tres chicas por delante, de cómo dos de ellas volaban por los aires... Y vieron cómo el todoterreno acabó detenido en la acera contraria, antes de llegar a una valla metálica que separa la calle de la playa de es Pouet.

Desde otro bar, de hecho, un trabajador señala que esas vallas se colocaron después de que «hace siete u ocho años un vehículo acabase en la arena». El hombre critica que tanto los coches como las motos alcanzan una gran velocidad en esta calle, la de Es Molí, y reclama badenes o radares porque está preocupado. Alza la vista hacia la acera en la que el domingo ocurrió todo y aún con «mal cuerpo» recuerda que este mayo, a unos 300 metros del grave atropello de este domingo, falleció un turista de Alicante al que también arrolló un conductor, en este caso borracho, mientras caminaba por la acera.

Todas las imágenes del lugar del atropello mortal en Cala de Bou / Vicent Marí

Éste también ha sido el trágico desenlace para una de las chicas a las que un conductor irlandés que había ingerido gas de la risa arrolló el domingo. Falleció poco después de llegar a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde continúa ingresada otra de las jóvenes en estado crítico. La tercera ingresó consciente y estable en el servicio de Urgencias y recibió el alta cerca de las cuatro de la tarde.

Pensando en ellas y en la tragedia, todos los trabajadores y vecinos de la zona coinciden en que esta desgracia le «podría haber ocurrido a cualquiera». «Podría haber sido mucho peor», apuntan, de hecho.

Youssef y Katerina se imaginan lo que habría ocurrido si el establecimiento en el que trabajan no tuviera muro. Piensan que el coche podría haber llegado a la terraza del bar y haberse llevado por delante a los clientes que estaban desayunando en ese momento. Pasaban unos minutos de las 11.15 del domingo, por lo que eran varios. Imaginan que una de las farolas, que también se llevó el coche por delante, podría haber caído sobre alguna persona que estaba sentada en el bar.

«Fue un día horroroso», indica Youssef, que lamenta que nunca olvidará lo que vio. «Me quedo con las caras de los clientes», señala, antes de volver a cubrir la suya con sus manos al pensar en la víctima mortal. Youssef recuerda que, días atrás, las jóvenes estuvieron en el bar. Menciona que una de ellas, la que cree que es la víctima mortal, «era muy sonriente y pagó el desayuno de sus amigas». También recuerda la cara del conductor del vehículo, un varón irlandés de unos 30 años que conducía tras haber consumido gas de la risa y ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. «Venía a veces a encargar comida», adelanta el hombre, que mira hacia abajo, como si ello le produjera vergüenza. «Trabaja en la zona», añade otro testigo presencial que prefiere no ser identificado.

Este último indica que, en cuanto vio lo que pasó, llamó en busca de socorro. Puntualiza que los primeros en asistir a las jóvenes fueron los socorristas y trabajadores de la playa. Mientras habla de ello su rostro refleja rabia. Enfado. Decepción. Él estuvo junto a las tres chicas tras el atropello. Apunta que las jóvenes iban caminando de espaldas, por lo que no vieron venir el coche que iba zigzagueando.

Éste se subió a la acera, por la que caminaban las tres jóvenes. Golpeó el muro del bar en el que trabajan Katerina y Youssef, se llevó a las tres chicas por delante, además de la farola y una papelera de hormigón, y acabó detenido en la acera de enfrente.

La llamada pidiendo ayuda

Las tres jóvenes quedaron en el suelo, que aún tiene restos de sangre y marcas de los puntos por los que pasó el coche. Allí también quedaron restos de pelo rubio, según indica Katerina, que piensa en el momento en el que escuchó que el coche pasaba sobre las chicas. Ella, Youssef y otros de los testigos dan más detalles, incluso muestran imágenes que capturaron al poco tiempo del accidente. En ellas recogen la gravedad de las lesiones de una de las jóvenes, que por respeto a ella misma y sus familiares es mejor no describir.

Momento en el que se produjo el atropello, en el que las ambulancias atendían a la heridas. A la derecha, el vehículo que las arrolló. | C.M.

Katerina también tiene marcadas las heridas que vio en sus cuerpos. Recuerda que llamó con un ataque de shock al 112 y que le costaba transmitir lo que había ocurrido: «¡Que vengáis» «¡Que se está muriendo!», repite que gritaba. Le pidieron calma, porque desde el otro lado de la línea necesitaban detalles: «Decían que estaba llamando mucha gente de esta zona», apunta. Recuerda que entró corriendo al restaurante y sacó un montón de manteles blancos que había guardados en un armario para ayudar a frenar las hemorragias. Los manteles siguen hoy sobre una de las mesas, dentro de una bolsa de plástico transparente, abierta a medias.

La mujer señala que una de las jóvenes tenía una gran herida en el pie. Vuelve a taparse la cara al recordarlo. Cree que se trata de la británica de 23 años que recibió el alta.

Katerina también tiene fresca una de las primeras reacciones del conductor al bajarse del coche. «Abrió los brazos, como preguntándose si él había hecho eso», critica con indignación, antes de asegurar que no se centró en él porque le cerraron en el interior del vehículo mientras esperaban la llegada de los agentes.

«Es una pesadilla»

«Es una pesadilla», repite en varias ocasiones Youssef, mientras piensa en las jóvenes. Como trabajador y residente de la zona desde hace más de 25 años pide que se hagan cambios en esta calle: «Se tiene que mirar porque por aquí pasa muchísima gente y, de noche, mucha de ella está borracha perdida», señala, pensando en la desgracia que podría ocurrir si se les cruzase un coche.

Katerina, que también reside en la zona desde hace 22 años, cuenta que en varias ocasiones ella se ha llevado algún susto al cruzar esta calle. Le ha ocurrido tanto yendo en bicicleta como caminando, como hacían el domingo por la mañana las tres jóvenes. Todos los entrevistados por este diario se llevan las manos a la boca tras pensar que la mala suerte que corrieron las chicas podría haberle tocado a cualquiera. «De lo que vi ayer no se salva nadie», se apena Katerina, que este lunes ha colocado dos velas y algunas ramas de buganvilla en la farola frente a la que quedó tirada una de las chicas.