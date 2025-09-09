Trabajadores de la zona en la que se produjo el atropello mortal: «Por aquí pasan cada día coches que dan miedo»

La joven atropellada mortalmente en la calle des Molí el domingo es la segunda víctima mortal del año como consecuencia de la imprudencia de un conductor drogado o borracho en esta zona. A unos 300 metros, en mayo, un hombre peruano de 30 años de edad arrolló a un turista alicantino de 62 que había salido del hotel a dar un paseo. La ambulancia que acudió al lugar sólo pudo confirmar su defunción. El individuo dio positivo en alcohol y negativo en drogas.

No fue ese el caso del conductor irlandés, también de 30 años, que arrolló este domingo por la mañana a tres jóvenes, una de las cuales falleció al poco de llegar al centro médico. El Ayuntamiento de Sant Josep apuntó que había indicios de que el hombre había consumido gas de la risa.

Según explican los trabajadores de la zona, están acostumbrados a ver a personas consumiendo este estupefaciente, que la legislación nacional todavía no reconoce como tal. «En más de una ocasión he visto gente al volante con un globo en la mano», denuncia uno de ellos, que prefiere mantenerse en el anonimato. También lo asegura Youssef, encargado del bar frente al que hace dos días atropellaron a las jóvenes: «Aquí pasan a diario coches que dan miedo», denuncia. Por este motivo, indica que urge hacer cambios en la vía. Desde su punto de vista, si la acera tuviera un bordillo más elevado «el accidente del domingo podría haberse evitado». Por otro lado, menciona que, si al menos la calle fuera de un solo sentido (ahora es de dos) los conductores irían más lentos y, por lo menos, no habría «adelantamientos». Otro empleado, que prefiere no dar su nombre, apunta directamente al «peligro» que supone que haya circulación de vehículos al lado de la playa: «Podría escaparse cualquier niño y habría una desgracia», imagina. «Tendrían que poner algo porque hasta da miedo cruzar», señala Iker Vera, trabajador en un supermercado de la calle.