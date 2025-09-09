Santa Eulària invierte más de 150.000 euros para la mejora de los centros educativos del municipio

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha llevado a cabo un plan de mejoras en los ocho centros educativos del municipio con una inversión total de 154.000 euros. "Estas actuaciones buscan renovar, modernizar y adaptar las instalaciones existentes para poder ofrecer un entorno más seguro, adecuado y cómodo para el aprendizaje", detalla el Consistorio.

"En el colegio Santa Gertrudis, destaca la mayor inversión realizada con 34.000 euros con la insonorización de un aula, trabajos de electricidad, así como pintar por completo toda la infraestructura. En el colegio Puig d’en Valls, se han invertido 25.000 euros y esto ha permitido, entre varias cosas, pintar la pista polideportiva, reparar baños o instalar papeleras nuevas. En el colegio de Nuestra Señora de Jesús se han reparado varias persianas estropeadas, reformado un baño y se ha trabajado en la instalación de sombras para los alumnos. En este caso, se han invertido 22.000 euros", explica la nota.

Por otro lado, el Ayuntamiento continúa explicando que en el colegio de s’Olivera, la inversión de 20.000 euros ha permitido pintar la valla exterior del recinto, así como la instalación durante este mes de aparatos de aire acondicionado. En el centro de Sant Carles de Peralta, se ha trabajado en la sustitución del vallado del colegio, pintado algunos puntos y se está trabajando en la instalación de unos focos para iluminar la zona del patio. En este centro se han destinado 29.500 euros. En el colegio Venda d’Arabí, se han realizado, entre otras, tareas de fontanería, pintura y reparación de azulejos por un importe de 14.000 euros.

En la misma línea, en el centro educativo de Santa Eulària, se ha actuado en la reparación de los azulejos y se han hecho actuaciones varias en materia de fontanería y electricidad, así como la reparación de persianas con un coste de 14.000 euros. Finalmente, en el centro de Sant Ciríac se han instalado ventiladores y se ha trabajado en el montaje de una marquesina en la fachada, además de reparaciones varias por un importe total de 9.000 euros.

"Estas actuaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento por ofrecer unas instalaciones educativas modernas, eficientes y pensadas para favorecer el desarrollo académico y el bienestar de los estudiantes del municipio", concluye la nota.