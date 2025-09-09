Atropello mortal: Sant Antoni pide una normativa para luchar contra el gas de la risa

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, reivindica que en su municipio trabajan «duramente contra el consumo y la venta de óxido nitroso», después de que un conductor, que había consumido esta sustancia, arrollase este domingo en es Pouet a tres mujeres, causándole la muerte a una de ellas.

«Necesitamos herramientas porque la ley no nos acompaña. No tenemos una normativa que nos permita luchar contra esta lacra porque no se considera un estupefaciente. Cada vez que tenemos una Junta Local de seguridad, a principio y final de temporada, lo pedimos a Delegación del Gobierno, pero no nos hace caso. Y necesitamos ayuda, porque en Gran Bretaña se ha modificado la ley nacional y ya han declarado el óxido nitroso un estupefaciente», lamenta a Diario de Ibiza.

Actualmente, el Ayuntamiento de Sant Antoni denuncia la venta de esta droga como delito contra la salud pública, de acuerdo con el artículo 359 del Código Penal: «Pero en menos de 48 horas [los vendedores] se vuelven a soltar porque el óxido nitroso no está en la lista de estupefacientes y se puede comprar por internet, como un producto de cocina», critica Mateu.

La concejala recuerda que el Consistorio trabaja mucho en esta materia: «Incrementamos plantilla de Policía y nos coordinamos de maravilla con la Guardia Civil, pero necesitamos más efectivos y el Gobierno central nos tiene abandonados», insiste.

Ordenanza Municipal

Desde 2018, el Ayuntamiento de Sant Antoni cuenta con un artículo en la Ordenanza Municipal de Convivencia dedicado al gas de la risa, pero el «problema» está en cómo «cobrar» a los turistas que consumen porque pueden retirar un vehículo, pero es difícil perseguir a quien consume en la calle si es de fuera.

El año pasado, el Consistorio consiguió frenar un poco la venta a base de órdenes de alejamiento: «Iban bien porque los podíamos detener si volvían a la zona», señala la teniente de alcalde, que lamenta que este año no les hayan permitido aplicar las órdenes de alejamiento.

En cuanto a medidas a tomar en la zona, Mateu explica que la Policía Local ha hecho una serie de recomendaciones y se va a estudiar si colocar pivotes o barandillas de contención como se pueden colocar en aceras y en diferentes zonas con gran afluencia de peatones. En este sentido, confirma que entre ambos Ayuntamientos habrá coordinación sobre las medidas que se aplicarán en toda la avenida.

Fiscalía General del Estado

La venta callejera de gas de la risa en Ibiza ha alcanzado tanta notoriedad que ha llegado hasta la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Según informó recientemente esta institución pública, el año pasado se tramitaron en la isla 216 diligencias previas y 58 diligencias urgentes, al tiempo que se presentaron 50 escritos de acusación por delito contra la salud pública del artículo 359 del Código Penal.

Este documento también subrayó que se trata de una sustancia que los consumidores consideran que, al no ser una droga catalogada como tal en las listas de los convenios internacionales, carece de efectos perniciosos.