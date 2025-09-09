Rescatan a un turista que sufrió un golpe de calor en sa Pedrera

Los bomberos de Ibiza rescataron este lunes por la tarde a un turista extranjero, de unos 45 años, que sufrió un golpe de calor en sa Pedrera, conocido popularmente como Atlantis, en el término municipal de Sant Josep.

El suceso se produjo sobre las 19.30 horas. Cuatro bomberos y un caporal se desplazaron hasta la zona y asistieron al hombre, que fue hidratado con líquidos. La víctima pudo subir por su propio pie ayudado por los bomberos.

Sa Pedrera está catalogada como una de las zonas de riesgo para excursionistas. Este paraje de piscinas naturales y sendero de acceso a las mismas es un foco de accidentes por caídas de cierta altura, mala caída de saltos en el mar desde arriba de las rocas, torceduras o rotura de tobillo por calzado inadecuado, desfallecimientos de subida por deshidratación o bajo nivel físico, según un informe elaborado en 2023 por el Grupo de Rescate Vertical de los Bomberos de Ibiza.

Fachada saneada. / BOMBEROS DE IBIZA

Saneamiento de fachada

Además, los bomberos realizaron otros dos servicios más en la tarde del lunes. Por un lado, sanearon una fachada de un edificio de la avenida España, en Vila, a la altura del Consell de Ibiza, donde se habían desprendido algunos trozos de la construcción. Un caporal y dos bomberos se desplazaron al centro de Ibiza con una autoescalera.

El cuadro eléctrico que ardió. / BOMBEROS DE IBIZA

Finalmente, sobre las 23.30 horas, los bomberos acudieron a una casa en Jesús, en el término municpal de Santa Eulària, en la que comenzó a arder el cuadro eléctrico. La Policía Local apagó el fuego antes de que llegaran un caporal y tres bomberos, que verificaron que el fuego se había extinguido.