El PSOE acusa a Triguero de abandonar el tema de la vivienda y califica de “fracaso” la remodelación del gobierno municipal en Ibiza

El acceso a la vivienda, considerado por el PSOE como "el principal problema de la ciudadanía en Ibiza", ha quedado “en un segundo plano” para el gobierno del alcalde Rafa Triguero (PP). Así lo denunció este lunes la agrupación socialista, que tacha la reciente remodelación del ejecutivo municipal de “síntoma del fracaso” en la gestión del Partido Popular tras dos años y medio de legislatura.

El portavoz socialista, Rafa Ruiz, aseguró que no existe en marcha ninguna nueva promoción de VPO más allá de las heredadas del anterior mandato, que tampoco se han gestionado correctamente. Además, criticó la retirada de ayudas al alquiler y la cesión de solares públicos a empresas privadas, lo que, en su opinión, demuestra que el PP “ha desistido de dar solución al principal problema que sufre la ciudadanía”.

Para el PSOE, la reestructuración del organigrama municipal no es más que “una cortina de humo” con la que Triguero intenta ocultar retrasos en proyectos urbanos, promesas incumplidas —como el Mercat Nou o la remodelación de la avenida de España— y lo que califican de improvisación constante. “Es un gobierno a la deriva, que se centra en vídeos de autopromoción mientras la ciudad está más sucia que nunca y se pierden subvenciones europeas”, denunció Ruiz.

Entre los cambios anunciados por el alcalde figuran la retirada de la concejalía de Juventud a Catiana Fuster y el relevo de Juan Flores por Carmen Domínguez en Patrimonio. Para los socialistas, estas modificaciones evidencian “incapacidad de gestión” y no supondrán mejoras reales para la ciudadanía.