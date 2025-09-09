Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide un plan contra el absentismo de pacientes en el hospital de Ibiza

Los populares destacan que "solo en 2024 , un total de 571.269 usuarios no cancelaron su cita o prueba"

Imagen de archivo de una ambulancia en la salida del servicio de urgencias del hospital Can Misses. / Vicent Marí

Redacción Digital

Un plan piloto en el hospital de Can Misses sobre el absentismo en consultas y pruebas médicas. La diputada ibicenca del PP Sandra Palau ha presentado esta petición hoy en el Parlament balear, que considera que "esta iniciativa mejorará la calidad de los servicios de cara a los ciudadanos y, además, ahorrará gasto al Govern".

Para Palau, "el absentismo en las consultas y pruebas es un fenómeno que perjudica la eficiencia del sistema sanitario, ya que genera pérdidas económicas a la Administración, además de retrasos en la atención de aquellos pacientes que realmente precisan de atención médica".

El PP destaca que "solo en 2024, un total de 571.269 usuarios no cancelaron su cita o prueba".

La iniciativa de los populares incluye una mejora de los canales existentes para la gestión de citas. A ello, hay que sumarle las propuestas para llevar a cabo diversas campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de cancelar citas y pruebas médicas con antelación, "destacando el impacto negativo que suponen en el sistema sanitario y que repercute en otros pacientes".

Palau considera que "esta propuesta se alinea con el compromiso de la presidenta Marga Prohens con la sanidad de Balears y, en especial, la de Ibiza".

