Tomás Alias Aguiló, fisioterapeuta: «Cada persona debería tener asignado un fisioterapeuta»

«Salir a la calle para que la gente nos conozca fuera del ambiente hospitalario, en un entorno más distendido». Con esta idea, el 8 de septiembre, Día Internacional de la Fisioterapia, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes Balears organiza una jornada de visibilización del papel de estos profesionales en el concurrido paseo de Vara de Rey. Así lo explica su decano, Tomás Alias Aguiló, quien añade: «Del mismo modo que uno tiene un médico de cabecera y una enfermera asignada, también debería tener un fisioterapeuta».

Aunque no es la primera vez que los estos profesionales reivindican su labor en las calles de la isla, este año la celebración tiene un marcado carácter reivindicativo: «Hay que ofrecer más plazas de fisioterapeutas en el ámbito de la promoción y la prevención de la salud. Además, nos hemos percatado de que el trato de los pacientes no es equitativo entre islas y, aunque a nivel autonómico la situación es muy preocupante, aquí lo es todavía más. Este es el motivo por el que presentaremos dentro de poco un escrito al Govern balear para exigir cambios».

«Cada persona debería tener asignado un fisioterapeuta»

Fisioterapia = salud

La jornada, que este año lleva el lema ‘Afisionat’, comienza a las 18 horas de la tarde. El Colegio ha instalado una carpa informativa en el céntrico paseo bajo el título ‘Fisioterapia = salud’.

Uno de los principales atractivos del día es la interactividad de la veintena aproximada de asistentes con los fisios. Los participantes —en su mayoría personas mayores— siguen paso a paso los ejercicios de respiración que les explica uno de los especialistas a través de un micrófono.

Después llega uno de los momentos más divertidos de la tarde. Paco García, director de Fisioactividad, toma la palabra y dirige una breve clase sobre la estabilidad: «La fuerza es igual a equilibrio. Y si no tenemos equilibrio, nos caemos, y esto afecta a nuestra salud». A continuación, propone una serie de sentadillas, recordando que «el ejercicio físico ayuda a prevenir caídas». Los animados participantes superan la prueba con soltura, hasta el punto de sorprender al propio García, que exclama con entusiasmo: «No os vengáis tan arriba. Luego habrá más ejercicios, pero veo que las sentadillas las domináis». La frase arranca carcajadas entre los presentes.

La celebración del Día Internacional de la Fisioterapia, que finalizará con un baile conjunto, incluye también un expositor con varios panfletos informativos, además de distintos juegos para amenizar la jornada. Entre ellos, una pequeña ruleta de colores en la que cada casilla corresponde a un obsequio —bolígrafo, chapa, lápiz, toalla, bolsa de la compra, abanico, calendario o pulsera, entre otros—, todos ellos con anagramas relacionados con esta especialidad sanitaria.