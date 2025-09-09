La ofrenda de frutos a Nuestra Señora de Jesús, una tradición con cerca de 70 años de historia

Son familias como la de Inés Costa Palerm y Pedro Planells, de Can Blai, las que consiguen que se mantengan tradiciones como la ofrenda de frutos a la patrona de Jesús, que se va a llevar a cabo durante la misa programada a las 20 horas de la tarde en la iglesia del pueblo. Es gracias a la información que ellos facilitan por teléfono, a la inestimable ayuda de la catequista Edu Sánchez y a los recuerdos de otros parroquianos de la localidad que van a asistir a la ceremonia religiosa que Diario de Ibiza puede averiguar los orígenes de esta costumbre. Según los cálculos de Inés Costa, se instauró a mediados del siglo XX, «en torno a 1955». «La idea surgió de un matrimonio catalán, Pilar y Joaquín, de Cas Català, que propusieron al que era entonces el capellán de la parroquia, Pep Prats, llevar a cabo esta ofrenda coincidiendo con la festividad de la Natividad de la Virgen María para darle gracias por los frutos cosechados y para ayudar con ellos a las personas más necesitadas», explica.

Edu Sánchez y Margalida Torres Prats. / J.A. Riera

En representación de esta ibicenca de 87 años y de su marido, que esta vez no podrán estar en la misa de ofrenda de frutos que está a punto de comenzar, acude su hija Rosa Planells. «Llevo una cesta con frutas y galletas que he comprado, pero mi tío, Vicente Costa, de 84 años, cultiva pimientos y ha traído tres cajas», comenta.

Emilio Solera, obrero de la parroquia, y su mujer, Elsa Daura, que participan en esta celebración desde hace «muchos años», esta vez han preparado una cesta con productos adquiridos todos en tienda. En ella hay frutas variadas, pero también galletas y leche semidesnatada.

«Antes, lo habitual era ofrecer a la patrona lo que se recolectaba por esta época, higos, sandías y uva fundamentalmente», apunta Francisca Guasch Brooks, miembro de la Comisión de Fiestas de Jesús y concejala de la localidad junto a Juan Jesús Planells, que acaba de llegar a la plaza de la iglesia para asistir a la misa.

El obrero mayor de la parroquia, Mariano Torres, de Can Jai, explica que en el pasado todo lo que se recolectaba con estas ofrendas en el día grande de Jesús se llevaba al hospital insular de la avenida de España, también conocido como Casa de Beneficencia, que se inauguró en 1955 y estaba situado en los terrenos que hoy ocupa la sede del Consell de Ibiza. En la actualidad y desde hace ya unos cuantos años las ofrendas se entregan a la residencia Reina Sofía. Torres será uno de los encargados de llevarlas al terminar el evento religioso.

Imágenes del pasado

Que la ofrenda de frutos tiene mucha solera lo atestiguan varias fotografías antiguas de las fiestas patronales de Jesús que se proyectan sobre el escenario instalado en la plaza. Hay un par en blanco y negro y un par en color, que a juzgar por las vestimentas de los protagonistas, datan de la década de los 50 y los 60 del siglo XX. En ellas aparecen sobre todo niños, rodeados de cestas con todo tipo de frutas y hortalizas como peras, higos, pimientos, manzanas y uvas. «Estas fotos las ha cedido el presidente de la Comisión de Fiestas, Vicente Juan Torres», apunta Edu Sánchez.

Una imagen antigua. / Cedida por el presidente de la Comisión de Fiestas de Jesús, Vicente Juan.

Sentada frente al escenario, contemplando estas imágenes, está Margalida Torres Prats, de Can Miguel Yern, que al igual que Inés Costa, recuerda que esta tradición se instauró con el capellán Pep Prats. Desde entonces, en la casa de esta ibicenca «siempre se ha hecho ofrenda el 8 de septiembre a Nuestra Señora de Jesús». Lo habitual, en su caso, era llevar a la Virgen productos recolectados en su finca, pero en esta ocasión, sólo el melón, las berenjenas y el racimo de uvas son de su cosecha, el resto, melocotones, manzanas, peras y plátanos, los ha comprado. «Me rompí el hombro y este año no he sembrado mucho», dice, disculpándose, esta ibicenca, que a sus 81 años sigue trabajando la tierra.

Ella recuerda todavía cómo hace años las ofrendas se colocaban en un banco a las puertas del templo. Lo rememora justo antes de que comience la misa, que va a oficiar el párroco de Jesús, José Martínez Franco.

Acaban de entrar en la iglesia Maruja Torres y una de sus hijas, Laura Juan Torres, portando entre las dos un cesto cargado de plátanos, pimientos, manzanas, un melón y una calabaza. «Todo es ecológico, de la finca de mi hermana Maribel», comenta la más joven.

Tanto ellas como Edu Sánchez, que las saluda, son unas fieles defensoras de la ofrenda de frutos. «Nos gustaría animar a más gente a que participe en esta tradición para que se mantenga», dicen casi al mismo tiempo.

La misa, la tercera que se celebra en la parroquia en esta jornada, día grande de Jesús, comienza puntual. Cerca de medio centenar de feligreses asisten a la ceremonia, que concluye con la ofrenda de frutos, que mayores y pequeños depositan a los pies de la imagen de la patrona. Tras dejar su cesto, Yolanda Costa y su hija Iria posan delante de la Virgen. Como explica la primera, sobrina del obrero mayor, hace tres años que participa de esta tradición, justo la edad que tiene su pequeña.