Una nueva piel para la Vía Romana

Una nueva piel para la Vía Romana | VICENT MARÍ

Una nueva piel para la Vía Romana | VICENT MARÍ

El Ayuntamiento de Ibiza comenzó los trabajos de asfaltado de una de las calles con más historia de todo el municipio. El olor a alquitrán del que la modernidad tanto depende se entremezcló con las tumbas milenarias de la cultura fenicia de los fundadores de la ciudad.

