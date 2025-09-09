Nacho Cano va a 'El Hormiguero' esta noche en plena pugna con el Consell de Ibiza

Nacho Cano acudirá este martes por la noche al programa de Antena 3 'El Hormiguero', liderado por Pablo Motos, que comienza a las 21.45 horas. El músico y compositor vuelve al programa para hablar de su nueva obra, 'Ibiza Paradise', después de que el Consell de Ibiza haya impugnado el registro como marca a nivel europeo del nombre de su nuevo espectáculo.

En un comunicado remitido por su oficina, el músico y empresario detalló a principios de septiembre que, aunque la reclamación se ha producido en las últimas semanas, la marca se registró en diciembre de 2024.

En defensa de su uso, señaló que no es la única marca que hace uso del nombre de la isla: "Registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (...) reconoces 232 con ese vocablo".

"El uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público. Y se refiere tanto a la isla como a la ciudad que es su capital, cuya representación no es patrimonio de nadie", argumentó.

En esa línea, apuntó que el uso de la denominación insular en su espectáculo, "lejos de perjudicarla, la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", y pasa a enumerar ejemplos de marcas "que enaltecen el nombre de la isla".

"'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... Intentar censurarlo no es solo injusto, sino un ataque a lo que representa: diversión, libertad, música y creatividad", insistió Cano, que al final de su comunicado exclamó: "¡¡¡Ibiza es un patrimonio de todos!!!".

'Malinche'

Se trata además de la primera visita a un plató de televisión después de que se archivase la causa por la que había sido acusado de delitos contra algunos trabajadores de su anterior espectáculo, 'Malinche'. El productor musical ha presentado una querella por presunta prevaricación contra la jueza que le investigó por supuestos delitos contra los extranjeros y los trabajadores, una vez que la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al no ver indicios de delito.

El espectáculo se estrena el 12 de septiembre en Cines Callao, en Madrid.