Este es el municipio de Ibiza con más competencia para alquilar vivienda: 20 personas por anuncio

Alquilar una vivienda en Ibiza es mucho más difícil que encontrar trabajo en la isla. Hay poca oferta asequible para la cantidad de personas que demandan un alquiler a un precio razonable y, a ser posible, anual. Pero hay zonas en las que alquilar es más difícil todavía.

En la isla de Ibiza, el municipio en el hay que más personas interesadas por cada vivienda que se arrienda es Sant Antoni, con 20 competidores por anuncio, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista.

La situación de emergencia que padece el mercado del alquiler en España ha provocado "un aumento desorbitado de la competencia para conseguir una vivienda, superando en agosto los 100 competidores por anuncio en un total de 24 municipios españoles", según informa en un comunicado el portal inmobiliario.

El municipio español donde más interesados recibe cada uno de los anuncios que se publican alcanza una media de 182 contactos. Se trata de Arrecife, la capital de Lanzarote. El resto de municipios se encuentran en las provincias de Madrid y Barcelona, con alguna excepción en provincias limítrofes con Madrid, señalan desde Idealista.

El segundo puesto es para el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat, con 174 competidores, cerca también de Santa Coloma de Gramenet, que tiene 170. Leganés en Madrid ocupa la cuarta plaza con 153 familias, seguido por otros cuatro municipios barceloneses: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129) y Manresa (126).

Parla (123), Móstoles (119) y Fuenlabrada (115) en Madrid les siguen, y a continuación se sitúan Granollers, Torrejón de Ardoz y Getafe, con 114 familias en los tres municipios.

El listado se completa con los municipios madrileños de Aranjuez (112) y Pinto (111), y detrás vienen otros cuatro de la provincia de Barcelona: Cerdanyola del Vallès (107), Mataró (107), Badalona (107) y Rubí (104). En la posición 21 encontramos el municipio de Azuqueca de Henares, en Guadalajara; Ocaña, en Toledo; Valdemoro en Madrid; y L`Hospitalet de Llobregat en Barcelona, todos con 102 familias compitiendo por cada anuncio.

Competencia por comunidades

El estudio también muestra el municipio con mayor competencia de cada comunidad autónoma, una comparación que también pone de manifiesto los distintos niveles de tensión que sufre el mercado en función de las zonas. En Baleares, Inca con 87 familias, es la zona con más demanda por anuncio.

Las zonas más dinámicas registran una enorme competencia, con Canarias, Barcelona y Madrid a la cabeza, pero también son altas en Euskadi (Vitoria; 99 familias), Comunitat Valenciana (Mislata (75 familias) y Navarra (Tudela; 75 familias).

En Extremadura (Don Benito; 16 familias), Galicia (Culleredo, 27 familias) o Asturias (Mieres del Camino; 36 familias) los mercados parecen más relajados, al menos en relación con el resto de la situación de emergencia habitaciones que sufre el país.