Una marinera de yates en Ibiza habla de sus clientes: "He tenido a bordo desde futbolistas hasta actores"

Tras la exclusividad y el lujo que rodea a los superyates, existe una rutina exigente que rara vez se muestra al público. Es la del marinero, pieza clave en el funcionamiento de estas embarcaciones, responsable de mantener cada detalle en orden, asistir en las maniobras y garantizar la seguridad a bordo. Su labor combina disciplina, resistencia física y conocimientos técnicos.

Es el caso de María, una joven marinera que trabaja en Ibiza y que, además de las habilidades antes citadas, se fija en los pequeños detalles; concretamente en cómo son sus clientes. "Después de tantas salidas sé reconocer perfectamente de qué tipo son incluso antes de que pisen la pasarela", explica al inicio de un vídeo que ha subido a TikTok y que acumula miles de visitas.

"En primer lugar tenemos el grupo de fiesteros, que antes de subirse ya están descorchando la botella y preguntando dónde está la música. Suelen venir como zombis sin dormir directos de la discoteca, pero también suelen ser bastante guais", sostiene la joven.

Además, relata que ha trabajado para personalidades conocidas. "He tenido a bordo a todo tipo de clientes bastante conocidos, desde futbolistas hasta grandes artistas, chefs, actores; por supuesto siempre respetando su privacidad, aunque suelen ser mucho más cercanos y humildes que cualquier persona que pase por la calle", cuenta.

"En segundo lugar tenemos al mítico sugar que llega siempre acompañado de un séquito de chicas que no superan los 25 años y que probablemente no se han subido a un yate en su vida. Suelen disfrutar mucho, no son de mis clientes favoritos, pero al menos el capo suele dejar buenas propinas", afirma la marinera.

"Y finalmente mis favoritos: los románticos. Suelen ser una o varias parejas que llegan totalmente uniformados; normalmente de lino blanco. Su prioridad es el atardecer perfecto en es Vedrà. Se pasan medio día haciéndose fotos y yo haciendo de DJ con toda la playlist de Luis Miguel. Ese día soy marinera, DJ, fotógrafa y estilista, ya que antes de bajarse al restaurante a comer se traen tres modelitos diferentes y yo les ayudo a elegir", subraya esta trabajadora.