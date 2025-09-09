Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza refuerza la limpieza de alcantarillados para evitar inundaciones por las lluvias este otoño

Brigadas especiales trabajan en las zonas más conflictivas para mantener operativos el sistema de desagüe de la ciudad

Operarios de Aqualia limpiando el alcantarilado

Operarios de Aqualia limpiando el alcantarilado / A.D.E.

REDACCION

El Ayuntamiento de Eivissa y la empresa concesionaria del servicio de aguas municipales, Aqualia, han puesto en marcha un Plan Especial de mantenimiento preventivo y limpieza de sumideros para reducir el riesgo de inundaciones en las calles en días de lluvia intensa.

Los trabajos se llevan a cabo desde hace unas semanas en las zonas más conflictivas, como Es Pratet y la Marina, y se alargarán durante los próximos meses en el resto del municipio. En total, Aqualia limpia cada año unos 50 kilómetros de la red municipal de alcantarillado, retirando suciedad, hojas y papeles que pueden obstruir los sumideros y dificultar la recogida de agua. Para estas tareas se ha destinado una brigada específica equipada con un camión de saneamiento capaz de limpiar rejillas y ramales mediante succión y agua a presión. El objetivo de este plan es garantizar que las redes de saneamiento y los pozos estén operativos en episodios de intensas lluvias en los próximos meses de otoño.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento y Aqualia recuerdan que el buen funcionamiento del sistema también depende de la colaboración ciudadana. Por ello, hacen un llamamiento a no tirar residuos ni papeles a los sumideros, evitando atascos y malos olores, y animan a la población a sumarse al compromiso con el medio ambiente y el cuidado de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents