Ibiza refuerza la limpieza de alcantarillados para evitar inundaciones por las lluvias este otoño

El Ayuntamiento de Eivissa y la empresa concesionaria del servicio de aguas municipales, Aqualia, han puesto en marcha un Plan Especial de mantenimiento preventivo y limpieza de sumideros para reducir el riesgo de inundaciones en las calles en días de lluvia intensa.

Los trabajos se llevan a cabo desde hace unas semanas en las zonas más conflictivas, como Es Pratet y la Marina, y se alargarán durante los próximos meses en el resto del municipio. En total, Aqualia limpia cada año unos 50 kilómetros de la red municipal de alcantarillado, retirando suciedad, hojas y papeles que pueden obstruir los sumideros y dificultar la recogida de agua. Para estas tareas se ha destinado una brigada específica equipada con un camión de saneamiento capaz de limpiar rejillas y ramales mediante succión y agua a presión. El objetivo de este plan es garantizar que las redes de saneamiento y los pozos estén operativos en episodios de intensas lluvias en los próximos meses de otoño.

El Ayuntamiento y Aqualia recuerdan que el buen funcionamiento del sistema también depende de la colaboración ciudadana. Por ello, hacen un llamamiento a no tirar residuos ni papeles a los sumideros, evitando atascos y malos olores, y animan a la población a sumarse al compromiso con el medio ambiente y el cuidado de la ciudad.