Los hoteles de Ibiza siguen dando la espalda a los viajes del Imserso: solo tres establecimientos participan en el programa

El programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sigue perdiendo fuelle entre los hoteleros de Ibiza. Apenas son tres los establecimientos hoteleros que se han adherido a la temporada 2025-2026, uno menos que en la edición anterior. Están repartidos entre Sant Antoni y es Figueral. A partir del próximo 6 de octubre ya se podrán reservar los viajes en Baleares, según ha anunciado este martes el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En el conjunto del archipiélago son 21 los alojamientos que participan en una comunidad autónoma en la que se superan con creces los 1.300 hoteles. Años atrás había hasta 40 establecimientos disponibles. En Mallorca se han adherido 16 hoteles (dos menos que en la edición anterior). Y en Menorca, solo dos frente a los seis de la campaña 2024-2025.

Año con año hay nuevas fugas de hoteles que se ofertan en los viajes del Imserso. La baja rentabilidad ahuyenta al sector a participar en el programa. En el caso de Mallorca la mayoría de los empresarios prefieren comercializar sus alojamientos por su cuenta obteniendo mejores precios que los escasos 26 euros que paga el Estado por cada pensionista por alojamiento y manutención. La cada vez mayor actividad que amplifica el atractivo de la isla con eventos deportivos, cicloturismo o turismo de congresos, entre otros segmentos, sirve de acicate para romper la estacionalidad y alargar la temporada turística.

La baja rentabilidad que dejan los turistas del Imserso ahuyenta al sector turístico

Sin embargo, hay hoteles fieles al programa de turismo subvencionado, como el Alua Bocaccio, el Habana Bay o el Samos, entre otros, o grandes cadenas como Globales que siguen apostando por acoger a los pensionistas en Mallorca.

Año con año hay nuevas fugas de hoteles en Baleares que abandonan el programa del Imserso

Otras cadenas mallorquinas optan por participar en los viajes del Imserso con sus establecimientos en otros destinos, como es el caso de Fergus o Blue Sea, que están adheridos, por ejemplo, a la campaña en Canarias. En el archipiélago atlántico en total se han unido al programa 30 hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote Tenerife o La Palma.

Cadenas mallorquinas en Canarias

En el caso del hotel Samos, en Magaluf, Christoph Gräwert, su gerente, explica que aunque mantiene su participación en el programa de turismo que auspicia el ministerio de Pablo Bustinduy lo pospone hasta febrero. Los bajos precios que se pagan hacen prácticamente imposible costear los gastos del mantenimiento de los trabajadores fijos discontinuos, por lo que el Samos cerrará al final de la temporada y reabrirá en febrero.

Desde Globales, su directora general, Susana Carrillo, defendía en este diario cómo gracias a los turistas del Imserso pueden alargar las aperturas hoteleras y los contratos de sus trabajadores al lograr cerrar solo dos meses en aquellos establecimientos que participan (2 en Mallorca y 1 en Menorca, además de otros de Andalucía).

Carrillo destacaba que el Imserso "no va de ganar dinero, pero sí de mover la economía". Ahora bien, aboga porque se mejoren las tarifas porque así "los hoteleros responderán". La hotelera coincide con Gräwert sobre la necesidad de tener que controlar los costes "para que los números salgan".