El Gobierno insta a Baleares a adecuar planes de residuos a la Ley para poder compensar los sobrecostes del traslado de basuras de Ibiza a Mallorca
El Ejecutivo achaca a la presidenta de Baleares que tire balones fuera y culpe de la gestión a Sánchez
EP
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha instado al Govern balear de Marga Prohens (PP) a elaborar planes de gestión de residuos conforme a la Ley de Residuos y Suelos para que el Ejecutivo pueda hacerse cargo de la compensación económica por los sobrecostes del traslado de basuras en los trayectos Formentera-Ibiza e Ibiza-Mallorca.
Así lo ha trasladado durante su intervención en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, quien le preguntaba por qué el Estado no financia a las islas Pitiusas (Ibiza y Formentera) el coste adicional que implica la valorización de los recursos generados en las islas que deban ser transportados a la península o a otra isla, como así queda especificado en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
"En el caso de Baleares, los mecanismos de compensación no se aplican porque no hay planes de gestión de residuos conforme a la Ley de residuos y suelos", ha argumentado la vicepresidenta antes de reclamar al Ejecutivo balear que "cumpla" con los requisitos de los programas y planes de prevención previstos en la normativa.
Si lo hacen, ha dicho Aagesen, el Ministerio de Transición Ecológica "trabajará para mejorar las condiciones" las islas en el terreno de la gestión de basuras.
Previamente, el senador Ferrer ha recriminado al Govern de Prohens su "estrategia de echar balones fuera" y "culpar" de su "mala gestión" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como también hacen, a su juicio, los ayuntamientos ibicencos gobernados por los 'populares'.
