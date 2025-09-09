Las fuertes lluvias en Santa Eulària obligan a cancelar la inauguración de la 'escoleta' Es Baladres

Una fuerte tromba de agua ha caído esta mañana en Santa Eulària, un poco antes del mediodía. Ibiza y Formentera están en alerta naranja por lluvias y tormentas, y el aviso se mantendrá durante toda la jornada del martes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado que, debido a la alerta, ha decidido suspender la inauguración y la jornada de puertas abiertas de la 'escoleta' Es Baladres, programada para hoy a las 19.30 horas. "La seguridad de los asistentes, en particular de los niños y sus familias, es nuestra principal prioridad", puntualiza el Consistorio. "Lamentamos las molestias que esta cancelación pueda causar y agradecemos vuestra comprensión. Próximamente, se anunciará la nueva fecha para la inauguración de este importante centro educativo", añade.

Además, el Ayuntamiento de Ibiza ha decretado el cierre de parques y jardines públicos, zonas de juegos infantiles e instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad, como medidas preventivas ante la alerta naranja por lluvias intensas.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que mantendrá estas medidas vigentes mientras dure la alerta meteorológica declarada por la Dirección General de Emergencias.

También ha recordado la importancia de extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia como evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar torrentes ni zonas inundadas, retirar los vehículos de las zonas bajas o con riesgo de inundación y seguir en todo momento las indicaciones del 112 Baleares y de la Policía Local.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado también que ha puesto en marcha con la empresa Aqualia un plan especial de mantenimiento preventivo y de limpieza de imbornales para evitar acumulación de agua en los días de lluvia intensa

Las actuaciones ya se han iniciado hace unas semanas en las zonas más conflictivas de es Pratet y la Marina, y se prolongarán durante los próximos tres meses al resto del municipio.

Para esta limpieza especial se ha destinado una brigada a tiempo completo con un camión de saneamiento capaz de limpiar rejillas y ramales de imbornales, succionando o expulsando agua a presión.

Esta acción se compagina con el resto de actividades anuales que se realizan en saneamiento, como es la limpieza de 50 kilómetros de la red municipal de alcantarillado.

El Ayuntamiento de Ibiza y Aqualia recuerdan que el mantenimiento de estas infraestructuras depende en muchos casos de la concienciación ciudadana, por lo que hay que evitar tirar suciedad, vertidos o papeles que provoquen atascos y malos olores en las calles.