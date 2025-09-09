Más de 500 docentes de Ibiza y Formentera se forman para salvar vidas en las aulas

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha una macro formación dentro del programa Alerta Escolar, con el objetivo de preparar a los docentes en la atención urgente de cardiopatías congénitas y diabetes, dos de las patologías más frecuentes en los centros educativos de las Pitiusas. El programa forma parte de COOREDUCASALUT asef, que a su vez tiene registrados a unos 900 alumnos con diferentes patologías.

Durante dos jornadas realizadas en el Hospital Can Misses, un equipo de catorce enfermeros, junto a un paciente experto en diabetes del programa Paciente Activo, impartieron talleres y simulaciones prácticas a más de 500 profesores de 30 centros, entre colegios públicos, concertados, institutos y escuelas infantiles, que recibieron la formación para actuar de forma rápida y eficiente en caso de una emergencia médica en el aula. Esta iniciativa conjunta de las consellerias de Salud y Educación, surge ante la necesidad de atender a unos 900 alumnos de Ibiza y Formentera que convive con una patología crónica como cardiopatías, diabetes, epilepsia, asma grave o alergias severas.

La directora de enfermería del Área de Salud ha destacado que "la detección precoz, la identificación clara de los casos y la capacidad de respuesta ordenada son fundamentales para actuar con eficacia ante cualquier incidencia" y ha añadido que "el objetivo es que cada docente se sienta preparado para intervenir con tranquilidad, conocimiento y coordinación, porque en momentos críticos, la diferencia la marca la preparación".