Salud
Más de 500 docentes de Ibiza y Formentera se forman para salvar vidas en las aulas
El programa Alerta Escolar tiene registrados a unos 900 alumnos con diferentes patologías crónicas
El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha una macro formación dentro del programa Alerta Escolar, con el objetivo de preparar a los docentes en la atención urgente de cardiopatías congénitas y diabetes, dos de las patologías más frecuentes en los centros educativos de las Pitiusas. El programa forma parte de COOREDUCASALUT asef, que a su vez tiene registrados a unos 900 alumnos con diferentes patologías.
Durante dos jornadas realizadas en el Hospital Can Misses, un equipo de catorce enfermeros, junto a un paciente experto en diabetes del programa Paciente Activo, impartieron talleres y simulaciones prácticas a más de 500 profesores de 30 centros, entre colegios públicos, concertados, institutos y escuelas infantiles, que recibieron la formación para actuar de forma rápida y eficiente en caso de una emergencia médica en el aula. Esta iniciativa conjunta de las consellerias de Salud y Educación, surge ante la necesidad de atender a unos 900 alumnos de Ibiza y Formentera que convive con una patología crónica como cardiopatías, diabetes, epilepsia, asma grave o alergias severas.
La directora de enfermería del Área de Salud ha destacado que "la detección precoz, la identificación clara de los casos y la capacidad de respuesta ordenada son fundamentales para actuar con eficacia ante cualquier incidencia" y ha añadido que "el objetivo es que cada docente se sienta preparado para intervenir con tranquilidad, conocimiento y coordinación, porque en momentos críticos, la diferencia la marca la preparación".
El grupo de enfermeros formadores
José García Verdejo (Centro de Salud Vila)
Marcos Navarro (Centro de Salud Vila)
Belén Peris (Centro de Salud Vila)
Sabina Torné (Centro de Salud Vila)
Lucía Angulo (Centro de Salud Can Misses)
Ana López (Centro de Salud Can Misses)
Elena Barber (Centro Es Viver)
Pilar García (Sant Jordi de ses Salines)
Elena Merino (Centro de Salud Sant Josep de sa Talaia)
Gloria Pérez (Centro de Salud Sant Josep de sa Talaia)
Maribel Riera (Sant Antoni de Portmany)
Cristina Fernández (Supervisora de enfermería del área de formación y proyectos)
Mònica Yern ( enfermera gestora COOREDUCASALUT asef)
Ángela Caballo (enfermera especialista de la consulta de Pediatría del Hospital Can Misses)
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa