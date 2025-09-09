Detenido tras dar marcha atrás y obstaculizar el tráfico para evitar un control en Ibiza
El hombre tiró por la ventanilla varias bolsitas con cocaína, tusi y MDMA
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada del domingo a un joven de 25 años y nacionalidad italiana como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y de resistencia a la autoridad.
Los agentes instalaron en la carretera que conecta Ibiza con Sant Antoni un control de seguridad vial. "Al detectar la presencia de los agentes, el conductor frenó de forma brusca en mitad de la vía, obstaculizó el tráfico e intentó dar marcha atrás para esquivar el dispositivo. Durante la maniobra arrojó varias bolsitas al exterior por la ventanilla", explica una nota de prensa de Guardia Civil.
El vehículo fue finalmente parado y el conductor mostró una fuerte oposición a colaborar, por lo que los agentes lo sacaron del coche y lo arrestaron. "En las bolsitas se hallaron dosis de cocaína, tusi y MDMA listas para su distribución", puntualiza el comunicado.
El detenido ha pasado a disposición judicial en Ibiza.
