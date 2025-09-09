Otro coche invade la acera a 500 metros del atropello mortal del domingo en es Pouet

Una mujer perdió la vida, y dos resultaron heridas, después de que un todoterreno invadiera la acera y las arrollara por la espalda el pasado domingo en la playa es Pouet, punto limítrofe entre los municipios de Sant Antoni y Sant Josep, en Cala de Bou. Horas más tarde, sobre las 16.47 horas de este lunes, un coche se empotró contra en una farola muy cerca de ese mismo lugar. A tan sólo 500 metros.

El accidente ocurrió en la calle Albacete, número 18, a la altura del Hotel Bergantín. Afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar daños personales.

Una ambulancia asistió a la persona que viajaba en el turismo, un Mercedes de color negro. Además, acudió la Guardia Civil y reguló el tráfico. "El coche estaba justamente empotrado contra la farola en mitad del capó, hablé con el guardia civil y le dije: "Se nos está yendo la isla a la mierda", y asintió con la cabeza, cómo puede ser que ya vayan dos muertos y varios heridos en un tramo de 500 metros", lamenta un testigo de los hechos que vive en la zona.

El coche accidentado, de frente. / DI

El Ayuntamiento de Sant Josep ha anunciado que reformará la zona donde se produjo el atropello mortal del pasado domingo, junto a la playa de es Pouet, para aumentar la seguridad de los peatones. El conductor, que había consumido óxido nitroso, conocido como gas de la risa, ha ingresado en prisión. La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Sant Antoni, Neus Mateu, ha reivindicado que en su municipio trabajan «duramente contra el consumo y la venta de óxido nitroso», pero que la ley no les acompaña porque no se considera un estupefaciente.