Un coche se estampa en Ibiza por intentar adelantar a un tractor

"Un coche iba por el túnel de Sant Rafel, no se percató de que había un tractor delante a 20 km/h y, al verlo de repente, para no chocar, intentó adelantarlo rápidamente", relata un testigo presencial del accidente a Diario de Ibiza. Tal y como se puede ver en las imágenes, un coche se ha estampado contra la pared del túnel a las 2:45 horas de hoy.

Este testigo, que viajaba en otro vehículo junto a su novia y un amigo, fue de los primeros en verlo y relata que sólo observó a un hombre, que era el conductor. De momento, no se sabe si hay heridos.