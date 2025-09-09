Con apenas un año de vida, el Eternal Spark, un superyate de 50 metros de eslora construido por Bilgin Yachts, ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del sector náutico internacional y estos días navega entre Ibiza y Formentera. Su debut en el Salón Náutico de Mónaco el año pasado deslumbró a armadores, diseñadores y amantes del mar, consolidando la idea de que este barco es mucho más que una embarcación de lujo: es un verdadero "club nocturno flotante", coincidieron.

Pasaron seis años desde que el proyecto se concibió en 2018 hasta su entrega final en 2024. Pero todo ese tiempo de espera ha merecido la pena. De día, el yate ofrece una atmósfera tranquila, pero cuando cae la noche se transforma en un epicentro de entretenimiento con cinco bares, cines interior y exterior, sauna, fuente de hielo y capacidad para recibir a más de un centenar de invitados en eventos, siempre y cuando esté amarrado en puerto.

El interior, diseñado por el estudio italiano Hot Lab, destaca por tener 14 tipos de mármol, con una estética inspirada en la Costa Azul. El reconocimiento no tardó en llegar. Este superyate ha ganado este año el premio a la mejor Master Cabin en los International Yacht & Aviation Awards y fue finalista en los prestigiosos World Superyacht Awards, en la categoría de yates de desplazamiento de hasta 499 GT.

Tiene capacidad para hasta 12 invitados en sus seis camarotes con una tripulación de una decena de personas para garantizar un servicio impecable. Aunque el precio de venta se desconoce, en el mercado de chárter su tarifa semanal ronda los 350.000 euros, dependiendo de la temporada.