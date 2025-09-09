Las nuevas carpas para acoger a migrantes en Ibiza y Formentera abrirán "en unos días"

La construcción de las nuevas carpas para acoger a migrantes que se están instalando en los puertos de Ibiza y Formentera avanza a buen ritmo y los espacios estarán listos "en unos días", según informa la Delegación de Gobierno.

El montaje del exterior de los recintos ya está prácticamente finalizado y ahora solo falta completar la distribución de los espacios interiores y su acondicionamiento para las funciones previstas.

En el caso del puerto ibicenco de es Botafoc, las nuevas instalaciones, que se sumarán a la carpa ya existente, servirán para realizar labores de primera atención y acogida provisional a migrantes. Tendrán una extensión de unos 500 metros cuadrados y capacidad para la pernoctación de unas 120 personas.

Por su parte, las nuevas instalaciones de Formentera, en el puerto de la Savina, se destinarán a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de su traslado a Ibiza, donde pasan a ser custodiados por la Policía Nacional. En su caso, tendrán 230 metros cuadrados y podrán albergar a una veintena de personas.

Espacios para menores y mujeres

Tanto las instalaciones de Ibiza como las de Formentera dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y contarán con los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha financiado estos proyectos con un presupuesto de emergencia de 6,7 millones de euros que incluye una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja, la entidad que presta la primera atención a las personas migrantes.