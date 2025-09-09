Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caen cascotes de una fachada en Ibiza

Fachada saneada.

Fachada saneada. / BOMBEROS DE IBIZA

Redacción Digital

Ibiza

Los bomberos de Ibiza sanearon una fachada de un edificio de la avenida España, en Vila, a la altura del Consell de Ibiza, donde se habían desprendido algunos cascotes.

Un caporal y dos bomberos se desplazaron al centro de Ibiza con una autoescalera sobre las 21 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents