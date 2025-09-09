Un barco de Ibiza se suma a la flotilla junto a Gaza.

Un catamarán con activistas de The Surge La Marea Ibiza, que lucía una gran bandera de Palestina y mensajes de apoyo al pueblo palestino, zarpó ayer rumbo a Formentera para sumarse a la Global Sumud Flotilla (GSF), que tras su salida de Barcelona se encuentra actualmente atracada en Túnez.

Según ha informado la organización, durante la noche y la mañana de hoy, algunos barcos de la flotilla han sufrido ataques por drones aún sin identificar, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales. Entre ellos, el barco 'Familia', que transportaba miembros del comité directivo de GSF, incluyendo ciudadanos españoles, fue golpeado por lo que se sospecha que fue un dron. El barco estaba bajo bandera portuguesa y todos sus ocupantes se encuentran a salvo. Asimismo, el barco más grande, Al-Rasya, perteneciente a Astoul, también fue atacado esta mañana y actualmente se investiga el incidente.

A pesar de los ataques, la flotilla continúa su rumbo hacia Gaza, según un comunicado oficial de la organización.

La embarcación ibicenca, con alrededor de 10 activistas a bordo, recorrió ayer los enclaves más concurridos de las Pitiüses para concienciar, informar y visibilizar la causa palestina. Durante el trayecto, una embarcación auxiliar repartió flyers informativos a los navegantes, mientras que la música palestina acompañaba el recorrido, que culminó frente a la playa de ses Illetes, en Formentera, donde la afluencia de embarcaciones fue mayor. Otro barco, que también lucía banderas palestinas, escoltó al catamarán durante el trayecto.

Los activistas han denunciado la violación de la libre navegación en aguas internacionales y exigieron la protección de las misiones humanitarias, así como la prohibición de ataques a civiles que navegan pacíficamente.

En un comunicado, solicitaron al Gobierno de España que refuerce las medidas anunciadas recientemente por el presidente Pedro Sánchez, proteja a los barcos con bandera española de la flotilla y defienda el derecho internacional frente a agresiones y amenazas.

Además, los organizadores hicieron un llamamiento a los pueblos del Mediterráneo para que salgan a las playas y participen en acciones de solidaridad, creando una barrera humana alrededor del mar que proteja a los barcos que intentan llegar a Gaza para romper el bloqueo humanitario y denunciar las acciones del gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania.