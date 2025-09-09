El Ayuntamiento de Ibiza cierra parques y jardines públicos por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado en un comunicado que ha activado medidas preventivas ante la alerta naranja por lluvias intensas. La Dirección General de Emergencias ha declarado alerta naranja por lluvias intensas en la isla de Ibiza y, ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Ibiza ha decretado el cierre temporal de algunas zonas.

Así, este martes permanecerán cerrados parques y jardines públicos, así como zonas de juegos infantiles e instalaciones deportivas al aire libre. "Estas medidas se mantendrán vigentes mientras dure la alerta meteorológica", explica el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Ibiza ha recordado la importancia de extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia como evitar desplazamientos innecesarios, no intentar cruzar torrentes ni zonas inundadas, retirar los vehículos de las zonas bajas o con riesgo de inundación, así como seguir en todo momento las indicaciones del 112 Islas Baleares y de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante esta situación excepcional.

Hasta 50 litros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta naranja la las Pitusas hasta las siete de la mañana del miércoles. Se esperan fuertes lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado la hora. Las precipitaciones vendrán acompañadas además de aparato eléctrico sin descartar granizo, según la predicción meteorológica para estos días.

La Aemet ha alertado de la llegada de chubascos y tormentas intensas en Baleares. Estas lluvias pueden ser muy fuertes e incluso torrenciales con acumulados de precipitaciones significativas. "Pueden darse inundaciones y crecidas repentinas", señala en su cuenta oficial de X.

La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensas en Baleares, señala la Aemet.