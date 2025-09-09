El aeropuerto de Ibiza es el segundo de todo el país con más retrasos en sus vuelos
Solo el 64,5% de los vuelos despegan a la hora prevista
Servimedia
El aeropuerto de Ibiza es el segundo de toda España con más retrasos en sus vuelos. Según el portal de defensa de los derechos de los viajeros, AirHelp, solo el 64,5% de las operaciones del aeródromo de la isla salen según lo previsto.
Ibiza se sitúa en este ranking solo por debajo del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde el porcentaje de vuelos que operan en hora prevista es del 57,8% y por encima de Alicante, que registra un 66,9% de puntualidad en sus operaciones.
Según este mismo informe, un 30,8% de los vuelos que salieron en verano desde España lo hicieron con retraso y 446.000 pasajeros tienen derecho a una compensación económica por este motivo.
Entre junio y septiembre, más de 42,8 millones de pasajeros viajaron desde los aeropuertos nacionales, manteniendo la densidad de desplazamientos respecto al año anterior. A nivel global, casi siete millones de personas podrían reclamar compensación por incidencias en sus vuelos estivales y el 6,5% de esas interrupciones se originaron en aeropuertos españoles.
Vueling es la aerolínea más puntual en España entre las compañías con más operaciones -más de 1.000 vuelos mensuales- y durante los meses de verano, la low cost nacional operó más de 40.000 vuelos con salida desde España, transportando a casi 6,5 millones de pasajeros, de los cuales menos del 18% sufrió retrasos.
Por aeropuertos, teniendo en cuenta sólo aquellos con más de 400 vuelos al mes, Asturias (84,6% de puntualidad) lidera el ranking nacional, seguido de Santiago de Compostela (81,8%) y Bilbao (81%).
