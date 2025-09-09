La actriz ibicenca Bárbara Hermosilla recibe el premio a Mejor Actriz en el festival de Benissa

El cortometraje ibicenco 'El Diario de Ana' vuelve con premio del Festival de Cine Benissa. La protagonista de la obra cinematográfica, Bárbarba Hermosilla, ha recibido de manos del ganador de un Goya Alberto Ammann, y del actor Javi Bódalo, el premio a Mejor Actriz.

La obra cinematográfica del escritor y guionista Chris Martos, es una adaptación de 'La última Luz del Día', que forma parte la última novela de la triología 'El Código' dedicada a la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer.

'El Diario de Ana' se estrenará el 11 de septiembre a las 20 horas en el auditorio de Cas Serres. El evento es gratuito.

La jornada de estreno tiene previsto empezar con unas palabras de representantes tanto de las instituciones como de las empresas que han hecho posible este proyecto, además de la presidenta de la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer, Mari Carmen Gutiérrez, quien expondrá la relevancia del lenguaje audiovisual para concienciar sobre la importancia de la investigación en el ámbito oncológico. Acto seguido, comenzará la proyección del cortometraje.

Posteriormente, se llevará a cabo una actuación de la Banda Sonora Original. Esta contará con la proyección de imágenes del making of del rodaje. Luego se celebrará un coloquio en el que se abordarán los entresijos de este proyecto audiovisual. Una conversación en la que participarán el director y guionista del cortometraje, Chris Martos, la actriz protagonista, Bárbara Hermosilla, una de las productoras de Dicho y Hecho, Helher Escribano, el responsable de sonido, Fady Khaazal, y el compositor, Joan Barbé. El acto culminará con una firma de los libros que componen la trilogía ‘El Código’ por parte de su autor, Chris Martos.