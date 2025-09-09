Acciones de concienciación en las playas sin humo de Sant Josep

Cala d'Hort, es Cavallet, es Migjorn (ses Salines) y Platjes de Comte son las cuatro playas declaradas sin humo en el municipio de Sant Josep. El Ayuntamiento ha desarrollado "a lo largo del verano diversas acciones de concienciación". Para sensibilizar a la ciudadanía, el Consistorio ha instalado carteles informativos en las playas declaradas sin humo (Platjes sense FUM) y ha realizado campañas de sensibilización con estantes informativos en los que se muestran residuos habituales, a fin de "visibilizar el impacto real de este problema y garantizar que sean espacios libres de tabaco". También se han entregado ceniceros reutilizables para facilitar una buena gestión de las cenizas y folletos informativos, además de material divulgativo. A ello, hay que sumarle otras acciones llevadas a cabo en playas en las que todavía está permitido fumar: Cala Bassa, Port des Torrent y Platja d'en Bossa.

La concejala de Medio Ambiente, Felicia Bocú, afirma que "las playas sin humo son un claro ejemplo de cómo podemos compatibilizar el disfrute de nuestro entorno, al mismo tiempo que nos cuidamos la salud y respetamos la naturaleza". La política agrega: "En la playa queremos respirar aire limpio. Este es el motivo por el que invitamos a todo el mundo a colaborar con esta iniciativa".

Este proyecto, que Sant Josep impulsa conjuntamente con la dirección general de Salud del Govern balear, "tiene como objetivo prevenir el impacto ambiental de las colillas de tabaco y proteger la salud de los usuarios, fomentando un entorno más limpio y agradable para todos".