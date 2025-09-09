Al menos 20 vuelos cancelados y dos desviados por las intensas lluvias en Ibiza

Al menos 99 vuelos han sido cancelados y 11 desviados en los aeropuertos de Baleares a causa del mal tiempo y las intensas lluvias registradas este martes en el archipiélago.

En el aeropuerto de Ibiza, las cancelaciones han sido 20 y también ha habido dos desvíos. Además, el temporal ha hecho que se acumulen numerosos retrasos en las operaciones. En concreto, a última hora de este martes, los vuelos de Vueling procedentes de Barcelona, que tenían previsto aterrizar a las 19.15, 20.25 y 21 horas, acumulan entre una y dos horas de retraso, según la web de la compañía.

En el aeropuerto de Palma ha habido 79 vuelos cancelados y 9 desviados, de un total de 906 vuelos programados para esta jornada, ha informado Aena.

Además, el aeropuerto de Son Sant Joan a registrado retrasos generalizados.

En el aeropuerto de Menorca no ha habido afectación por el mal tiempo.

El gestor aéreo Enaire ha alertado esta mañana de que la situación meteorológica adversa en Palma obligaba a activar procedimientos de desvíos a aeropuertos alternativos por seguridad. Esos procedimientos de desvío se han desactivado sobre las 13.30 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja en Baleares hasta las 7 horas de la mañana del miércoles por lluvias y tormentas, por riesgo importante de precipitación acumulada en una hora de 50 mm y porque se podrían superar los 140 mm en 3 o 4 horas