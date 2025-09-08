Vuelca un conductor con su coche en la carretera de Cala Comte

Un conductor volcó ayer con su coche en la carretera que conduce a Cala Comte, a la altura del restaurante Chumichurri. "El vehículo impactó con su lado derecho contra el talud de la calzada y terminó volcado sobre su costado izquierdo. Quedó atravesado en medio del carril", explican testigos presenciales.

Afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad. La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para regular el tráfico, ya que el accidente provocó importantes retenciones en la vía.

Finalmente, dos equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibizahan retirado el coche mediante el uso de una grúa pluma, y la circulación ha quedado restablecida tras varios minutos de intervención.