Lo que une el fútbol que no lo separe el hombre

Lo que une el fútbol que no lo separe el hombre | MARCELO SASTRE

Redacción Ibiza

Ya sea con el tanto de Iniesta, el gol del siglo de Maradona o uno de los regates de Bebé; nada hay como el fútbol para emocionar a la gente. Esta pareja llevó a la práctica esta reflexión y se dejó llevar por la intensidad del momento después de uno de los tantos que anotó la UD Ibiza frente al Hércules la pasada jornada.

