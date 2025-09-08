El álbum
Lo que une el fútbol que no lo separe el hombre
Ya sea con el tanto de Iniesta, el gol del siglo de Maradona o uno de los regates de Bebé; nada hay como el fútbol para emocionar a la gente. Esta pareja llevó a la práctica esta reflexión y se dejó llevar por la intensidad del momento después de uno de los tantos que anotó la UD Ibiza frente al Hércules la pasada jornada.
