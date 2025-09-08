Tradición y música protagonizan el día grande

En el día grande de las fiestas de Jesús, hoy lunes 8 de septiembre, la jornada arrancará a las 8 de la mañana con ¡Despierta, Jesús!, un pasacalles que anima a los vecinos a empezar el día con alegría.

Las motos clásicas se podrán contemplar en la plaza, desde donde recorrerán la localidad. | | J.A.RIERA

Una hora después, a las 9 de la mañana, se oficiará la tradicional misa de difuntos, tras la cual se iniciará una procesión, a las 11.30 horas, seguida de ball pagès con la Colla de l’Horta y el Cor des Pla de Jesús.

A mediodía, los amantes de las dos ruedas podrán disfrutar de las motos clásicas que se exhibirán junto a la iglesia, desde donde iniciarán un recorrido por las principales calles de la localidad. Y a las 13.30 horas tendrá lugar el tradicional y vistoso desfile de carros.

A la 18.30 horas, los niños y jóvenes pueden participar en los talleres para preparar la ofrenda de frutos que se llevarán a la misa prevista a las 20 horas. También a las 18.30 horas, la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna organizará actividades para los niños y jóvenes.

Los mayores tienen también un espacio pensado para ellos en el día grande, a las 20.30 horas con el concierto de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària, que interpretará una selección de pasodobles de hoy y de siempre.

La música seguirá protagonizando el día grande. A las 21.30 el grupo de Formentera Arredefolk promete conectar con el público a través de la fusión de sonidos tradicionales como las castanyoles, espasí, tambor y la flaüta, con una base electrónica.

Distinto será el concierto que se celebrará a continuación. A las 22.45 horas, Los del Varadero ofrecerán un espectáculo de flamenco que combina clásicos del género con composiciones propias.