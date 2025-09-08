Los trabajos donde más se gana en Ibiza: "Las personas con dinero quieren gente exclusivamente para ellos"

Cada temporada turística Ibiza se transforma en un imán laboral para quienes buscan empleo. La isla aumenta considerablemente su población durante los meses de temporada alta y eso abre la puerta a cientos de oportunidades laborales, puestos donde la necesidad de personal es constante.

Más allá del sueldo, lo que mueve a muchos es la experiencia que supone pasar un verano en un lugar tan cosmopolita. Sin embargo, sí que hay opciones más ventajosas que otras. Así lo explica Carlos Fradejas en un vídeo que ha subido a TikTok, donde cuenta cómo ganar más dinero en los meses fuertes del año.

"Os voy a contar uno de los trabajos donde más dinero se gana aquí en la isla. Hay tantas casas de lujo, tantos resort, tanta gente con dinero... que esas personas quieren gente exclusivamente para ellos. ¿A qué me refiero? Quieren driver privado. Esta es una de las cosas en la que se gana más dinero. Ser driver de una familia o de muchas personas que van llegando al aeropuerto y hacer transporte privado", explica.

Pero hay otros puestos, como cuidadores de niños o cocineros con los que también se 'amasan' grandes cantidades de dinero. "También quieren chef privado. Si te gusta el tema exclusivo, una familia, puedes meter la cabeza y ganas mucho dinero. No estoy hablando de un sueldo, estoy hablando de cinco veces un sueldo. He visto a gente que gana 7.000-8.000 euros", especifica el joven.

Aun así, Fradejas recuerda que hay que tener en cuenta que vivir en la isla no es barato: "Es cierto que luego los alquileres son caros, pero con todo lo que engloba 'privado' se gana mucho dinero". "Si quieres ahorrar dinero, pero sin salir mucho de fiesta... [Ibiza] es tu sitio", zanja el tiktoker.

Entre los comentarios que han escrito los usuarios en el vídeo hay de todo. Mientras unos piden consejo para poder alcanzar un puesto de trabajo de este tipo, otros dicen que es imposible acceder a ello. "Para ser servicio privado hay que tener idiomas y cuando las familias están, hay que estar disponible 24 horas todos los días que están. Así sí se puede ganar dinero, pero vives por y para la familia", escritbe uno de ellos.