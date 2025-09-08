Una Tanit personalizada para celebrar el Día Mundial de la Diosa

La ceramista María José Marí, de Frigolades, colabora con Ibiza Tanit Festival desde sus inicios, pero es la primera vez que imparte un taller de alfarería en el marco del evento, organizado por la Asociación Diosa Tanit Ibiza con el patrocinio del Ayuntamiento de Sant Antoni. La actividad, que se lleva a cabo en el porche de la sala Walter Benjamin del centro cultural de sa Punta des Molí, consistirá en crear con barro bustos de la diosa púnica de la fertilidad y el amor. «Es uno de los artículos de cerámica que más me demandan y el que disfruto más haciendo», asegura la artesana, que ha comprobado de primera mano que «todavía hay gente que rinde culto a Tanit».

Normalmente, la hija de Toni Frígoles, referente de la alfarería tradicional ibicenca, trabaja en serie, empleando moldes de Tanit de su padre o de otros ceramistas como Carlos Icardi y Pepe Sevillano. En esta ocasión, sin embargo, la idea es dar alas a la creatividad de su alumnado para que con sus manos y con la ayuda de espátulas, vaciadores y otras herramientas, creen una versión de la diosa a su gusto. Para que les sirvan de guía, la responsable de Frigolades ha dispuesto sobre las mesas una reproducción en 3D de la deidad, una fotografía del busto de Tanit que se puede contemplar en el Museu Monogràfic Puig des Molins y un libro con varias imágenes de la diosa.

«Las piezas las van a hacer con barro rojo de baja temperatura, 980 grados, y como este material siempre se tiene que cocer, les voy a ofrecer la posibilidad de hacerlo yo en mi taller de Can Bufí», comenta. La otra opción, añade, es que los bustos se sequen al aire, que no al sol, pero en ese caso, advierte, «las figuras serán más endebles y no se podrán mojar, como los Gremlins».

La clase de yoga de Francesca Marchioro. / J.A. Riera

Clase de yoga

Mientras la ceramista ultima los preparativos para poder empezar el taller, en el auditorio de sa Punta des Molí está a punto de terminar la clase de yoga y baño de sonido de Francesca Marchioro, socia de la asociación. La presidenta del colectivo, Flor Torres, aprovecha los últimos minutos para explicar a las asistentes que este domingo se celebra el Día Mundial de la Diosa, al que el festival se ha querido adherir, y que con este motivo, además de yoga, han programado otras actividades. Entre ellas, enumera el taller de alfarería y de voz, a mediodía, y, por la tarde, las charlas de Vicente Tur sobre Sa Punta des Molí y de un miembro de la asociación cultural Iboshim sobre el pasado púnico de Ibiza. Además, habrá acciones performativas, canto y ecstatic dance, todo ello acompañado por la música de la dj Neliah Kandisha. En el espacio se instalará un mercadillo, que contará, por ejemplo, con «una mesa informativa sobre la protección y restauración de las praderas de posidonia y el proyecto que en este sentido lleva a cabo Bibo Park».

Asimismo, recuerda que en el interior de la sala Walter Benjamin se puede admirar hasta el 13 de septiembre el trabajo ‘Tejido arcoíris por la paz’, una obra textil de un kilómetro de largo confeccionada por 500 mujeres mapuche de la que en Sant Antoni se exhibe un fragmento de 25 metros. «La pieza la trajo consigo la Machi Patricia Huinca Blanco, mujer tejedora y líder espiritual mapuche y se exhibe en Sant Antoni desde el viernes, que es cuando se inauguró la tercera edición del Ibiza Tanit Festival celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena», apunta a Diario de Ibiza.

La obra ‘Tejido arcoiris por la paz’. / J. A. Riera

El taller

Animadas por la invitación de Torres, muchas mujeres que han participado en la clase de yoga se apuntan a última hora al taller de alfarería. María José Marí, que, en un principio, contaba con tener, como mucho, una decena de alumnas, se encuentra, de repente, con más de 40, la mayoría mujeres, además de algún niño. «La cosa se ha desmadrado», comenta con humor la ceramista, que teme que, a pesar de haber sido previsora, no haya suficiente con los cuatro bloques de barro que se ha llevado para hacer la actividad. La solución es rápida: «hacer mini tanits».

Entre las participantes, procedente de Londres, está la etnomusicóloga peruana Sofía Buchuck, profesora de canto sanador, que más tarde impartirá el taller de voz. Para muchas de las asistentes es su primera clase de alfarería, como es el caso de Ana y Patry; aunque las hay como Sandra, que ya tuvo la oportunidad de recibir nociones de esta materia con un maestro como Toniet. Si a estas tres portmanyines les ha motivado hacer el taller por su amor por esta tradición ancestral y la posibilidad de trabajar con las manos, hay también mujeres, como Samy Baldiri, que se han apuntado a esta y otras actividades del festival por «la conexión fuerte» que sienten con Tanit.