Estos son los cambios en el gobierno del Ayuntamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado este lunes una nueva organización del equipo de gobierno, con el objetivo de dar un impulso a la gestión municipal y acelerar los proyectos de transformación de la ciudad, según ha señalado el alcalde, Rafael Triguero. Uno de los principales cambios es que la concejala Lola Penín asume Vivienda, además de Bienestar Social, que ya gestionaba.

En la rueda de prensa, Triguero ha considerado que esta restructuración es un paso natural en la segunda mitad del mandato, tras haber puesto orden en la Administración y haber asentado las bases de los proyectos estratégicos. Además, ha asegurado que “ahora los esfuerzos están centrados en aquellos ámbitos que más preocupan y demandan los ciudadanos: limpieza, movilidad, aparcamiento, seguridad y vivienda”.

La organización municipal seguirá estructurada en cuatro grandes áreas, pero con nuevas denominaciones y redistribución de los cargos. El Área de Gestión y Recursos Municipales, dirigida por la primera teniente de alcalde, Gema Marí, incluye atención ciudadana, recursos humanos y económicos, formación y empleo. En este bloque, Carmen Domínguez suma Patrimonio a Cultura, Archivo, Normalización lingüística y Biblioteca. Àlex Minchiotti continúa con Dinamización comercial y Mercados, y Francisco Torres mantiene Fiestas y Participación ciudadana.

La nueva área de Atención Social y Vivienda, al frente de la segunda teniente de alcalde, Catiana Fuster, abarca Educación, Deportes, Protección Civil y Voluntariado. Lola Penín reforzará Bienestar Social y asumirá también el área estratégica de Vivienda. Sara Barbado continúa con Igualdad, Infancia y Mayores.

El Área de Modernización Urbana y Digital estará a cargo de la tercera teniente de alcalde, Blanca Hernández, que se ocupará de Urbanismo, Actividades y Barrios Históricos. Además, estará a cargo de Inversiones y Obras Municipales, con una previsión de 90 millones de euros en futuros proyectos. Joan Clapés incorpora Ciudad Digital a Informática y Gestión administrativa, y Juan Flores mantiene Urbanismo y Barrios históricos.

En el área de Embellecimiento, Jordi Grivé será responsable de Gestión Ambiental y Limpieza. Manuel Jiménez asume también Juventud, además de Espacios verdes, Protección animal y Cementerios, y Rubén Sousa suma a sus competencias de Movilidad Integral las de Proyección Europea, Playas y Turismo.

Finalmente, el alcalde destaca el papel fundamental de la juventud en esta nueva etapa y aseguró que el nuevo organigrama permitirá a Ibiza avanzar más rápido en los grandes proyectos en marcha, al tiempo que mejora la respuesta a las necesidades inmediatas de los vecinos. El alcalde mantiene la competencia directa en Policía Local.