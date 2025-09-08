Sant Josep salva parte de la indemnización por la remodelación del campo de fútbol

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) reduce considerablemente la indemnización de casi 200.000 euros que el Ayuntamiento de Sant Josep tenía que pagar a la constructora Obrascon Huarte Lain (OHL), adjudicataria de las obras de remodelación del campo de fútbol de Sant Josep.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma condenó al Consistorio a compensar a la constructora por diversos sobrecostes inesperados que ésta tuvo que soportar como consecuencia de la ralentización y paralización de las obras tras la aparición de un tubo de fibrocemento y la demora en la retirada de los postes telefónicos. La indemnización por ambas cuestiones se fijó en poco más de 145.000 euros, a lo que se agregaron otros 44.338 euros por el incremento del coste del canon de vertido de la base elástica del césped artificial reemplazado.

La reforma del edificio principal del campo de fútbol fue adjudicada en 2014 por el gobierno de PP y Alternativa Insular por un presupuesto de 1,7 millones, a lo que se sumaron otros 300.000 euros por las propuestas de la constructora para renovar el césped y la construcción de dos pistas de pádel y una de skate.

La constructora justificó en el juzgado, en contra de la posición del Ayuntamiento, que tuvo que asumir unos costes indirectos y generales por encima de lo previsto por la ralentización y parálisis de las obras por causas no imputables a ésta. En el caso de la tubería de agua, OHL defendió que su ubicación impedía la ejecución de los trabajos tal como se había proyectado y, además, era de fibrocemento, cuando el proyecto señalaba que era de fundición. También se ubicaba a una menor profundidad de lo que marcaba el proyecto, lo cual impedía la ejecución del muro de contención de tierras del sótano según lo proyectado.

Asimismo, se tuvo que desviar el trazado de la línea telefónica, a pesar de que tampoco figuraba en el proyecto. Todo esto supuso que de los diez meses de obra inicialmente previstos en la adjudicación del contrato, los trabajos se prolongaran ocho meses más. Durante cuatro de ellos, además, los trabajos estuvieron parados.

Ahora, tras la estimación parcial de su recurso, el TSJB reduce la indemnización y obliga al Ayuntamiento sólo a compensar el sobrecoste por la aparición de la tubería de fibrocemento, aunque la sentencia no concreta la cuantía específica. El tribunal balear considera que ha quedado demostrado que el proyecto hacía referencia a un tubo de fundición que posteriormente se comprobó que era de fibrocemento, lo que obligó al contratista a construir el muro a una cara en lugar de emplear el sistema de doble cara inicialmente previsto, con el consiguiente incremento de tiempo y costes directos e indirectos. En su declaración como testigo, el arquitecto que redactó el diseño también reconoció «la alteración de la composición y situación de la tubería» con respecto a lo que se había planificado.

Infructuosamente, la defensa del Ayuntamiento alegó que la constructora conocía la existencia de dicha canalización de fibrocemento porque constaba en el estudio de seguridad y salud incluido en el proyecto y que incluso ésta llevó a cabo mediciones y se determinó un precio contradictorio que ya fue abonado por el Consistorio.

Error en la valoración del juez

En cambio, el TSJB sí considera que el juez de primera instancia se equivocó al valorar las pruebas presentadas en torno a las otras dos cuestiones: el soterramiento de la línea de teléfono y el canon de residuo de la base elástica del césped sustituido. Sobre esto último, la sentencia indica que la errónea caracterización del residuo no se puede imputar al Ayuntamiento, «máxime cuando la entidad contratista debía redactar un anteproyecto para la ejecución de esta mejora». Por ello, concluye el tribunal balear, «los sobrecostes derivados de esta incorrecta calificación deben ser asumidos por OHL».

En cuanto al soterramiento de la línea telefónica y la retirada de los postes, el TSJB puntualiza que la empresa adjudicataria de las obras ofreció esta actuación como una mejora en su oferta sin que ello comportase un incremento de costes para el Ayuntamiento. En primera instancia, el juez consideró demostrado que, al inicio de las obras, el Consistorio firmó un convenio con Telefónica y se modificó el trazado de la línea con el consiguiente aumento de los costes de la obra. Además, OHL esgrimió que no pudo acometer este trabajo como había previsto después de que la dirección facultativa modificase el sistema constructivo.

Sin embargo, la sentencia del tribunal balear señala que, a partir de la documentación aportada y las declaraciones de los testigos no se desprende que el retraso se puede atribuir al Consistorio, sino al «comportamiento del terreno» (OHL ya sabía que el terreno de los taludes se desmoronaban, dice), al tiempo que destaca que tampoco hay evidencia alguna de la firma del convenio entre la Administración y Telefónica.