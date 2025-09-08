Sant Josep inicia el curso con dos programas con actividades de ocio para todas las edades

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la oferta de actividades municipales para el curso 2025-2026, que incluye dos grandes programas: ‘Sant Josep Actiu’, dirigido a población infantil, juvenil y adulta, y ‘Gaudeix a Sant Josep’, orientado a personas mayores de 65 años. Con estas iniciativas, el consistorio "refuerza su compromiso con una vida activa, culturalmente rica y saludable para toda la ciudadanía", destaca en un comunicado de prensa.

Según la regidora de Cultura, Patrimonio y Educación, Maria José Ríos, se trata de “un programa lleno de actividades para aprender, disfrutar y compartir en nuestro municipio”. Ríos ha destacado la transversalidad de la propuesta, que surge de la colaboración entre cultura, deporte, educación y servicios sociales, con la finalidad de ofrecer una programación diversa, inclusiva y enriquecedora.

‘Sant Josep Actiu’

El programa ofrece este año una amplia gama de actividades culturales, formativas y deportivas en los núcleos de Sant Josep, Sant Jordi y Cala de Bou. Las inscripciones se abrirán el 15 de septiembre a las 10:00 horas a través de un formulario en línea, donde será necesario adjuntar el DNI del participante.

Entre las propuestas infantiles destacan talleres de cerámica, robótica, circo y Musibaby, dirigido a niños de 0 a 3 años para introducir la música desde la primera infancia y reforzar el vínculo familiar. También se incluyen ensayos de ball pagès y, por primera vez, clases de sonar de castanyoles, en colaboración con los grupos folclóricos locales. Las plazas infantiles se asignarán por sorteo, mientras que las actividades para adultos se cubrirán por orden de inscripción, según ha explicado el coordinador de Cultura, Bartomeu Tur.

Para adultos, el programa incluye talleres de cerámica, restauración de muebles, pintura, collage, inglés, corte y confección, así como cursos de informática, catalán y español para personas recién llegadas. La oferta deportiva también se refuerza con actividades de yoga, pilates, estiramientos y entrenamientos funcionales, impartidas en instalaciones municipales, mientras que las inscripciones a los cursos de natación infantil ya están abiertas, según ha recordado el concejal de Deportes, Juventud y Transparencia, Xicu Ribas.

‘Gaudeix a Sant Josep’

Este programa busca promover un envejecimiento activo y saludable mediante actividades gratuitas para mayores de 65 años empadronados en el municipio, que se desarrollarán hasta junio en distintos núcleos para facilitar la participación. Entre las actividades destacan yoga, gimnasia, bailes en línea, estimulación cognitiva, competencias digitales y talleres de creatividad y artes plásticas.

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha subrayado que “el objetivo es garantizar que cualquier persona pueda acceder a actividades que favorezcan el bienestar físico y emocional”. Las plazas son limitadas, con grupos de entre 15 y 18 personas, y las inscripciones estarán abiertas del 8 al 16 de septiembre, en las oficinas de Servicios Sociales o mediante formulario digital accesible con código QR.