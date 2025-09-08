Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta naranja la las Pitusas a partir de la medianoche de este martes hasta las siete de la mañana del miércoles. Se esperan fuertes lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado la hora. Las precipitaciones vendrán acompañadas además de aparato eléctrico, según la predicción meteorológica para estos días.

La Aemet ha alertado de la llegada de chubascos y tormentas intensas en Baleares. Estas lluvias pueden ser muy fuertes e incluso torrenciales con acumulados de precipitaciones significativas. "Pueden darse inundaciones y crecidas repentinas", señala en su cuenta oficial de X.

Una vaguada atlántica, que recorrerá la Península y Baleares entre este domingo y el miércoles por la mañana, originará una creciente inestabilidad en el área Mediterránea, principalmente durante el lunes 8 y el martes 9, publica la Aemet en su web.

Un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares inducirá un flujo húmedo del este sobre el área Mediterránea. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensas en Baleares.

El martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental y afectarán de forma generalizada a todo el archipiélago balear. Este será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a los 30 litros la hora por metro cuadrado) o torrenciales (superior a 60 litros), acumulaciones de 140 litros en 12 horas, rachas muy fuertes y granizo grande.

Aunque la inestabilidad disminuirá durante el miércoles 10, todavía son probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo y Baleares hasta las horas centrales. A partir de la tarde de este día, el escenario más probable, según la Aemet, muestra un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, que hará remitir la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones.