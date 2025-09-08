Las primeras consultas de Traumatologia aumentan un 41,17% en 2025 en Ibiza

Las primeras consultas de Traumatología se han incrementado un 41,17% en comparación con el 2024. Este dato, que proporciona el Área de Salud de Ibiza y Formentera, hace referencia a la comparativa desde enero a agosto de 2025 y el mismo periodo de 2024. Así, se ha pasado de 1.627 primeras consultas de 2024 a las 1.694 de 2025.

En cuanto a las primeras consultas externas de Cirugía, estas han aumentado un 4,12% en tan solo un año. En otras palabras, en los primeros ocho meses de este año se han atendido 1.694 primeras consultas frente a las 1.627 registradas en la misma franja de tiempo el año anterior.

Por su parte, la actividad quirúrgica programada de Cirugía General y digestivo decae en lo que va de 2025 un 4'3%. Este año se han hecho 735 operaciones, mientras que en 2024 se realizaron 768.

En relación con la actividad quirúrgica programada de Traumatología y Cirugía ortopédica, esta ha crecido un 14,11% con 542 intervenciones en 2025 y 475 operaciones desde enero a agosto del año anterior.

Dos nuevos especialistas

Estos datos coinciden con la incorporación en el Hospital Can Misses de dos nuevos especialistas para servicios quirúrgicos que se encontraban por debajo de su plantilla autorizada. Se trata del doctor Marcello de Luca (cirujano) y de la doctora Laura Álvarez Martínez (traumatóloga).

Con la contratación de De Luca, que se suma al equipo del Servicio de Cirugía general y digestivo, deja equipo compuesto por diez cirujanos y un 40% de otro especialista con reducción de jornada para una plantilla de once cirujanos.

La incorporación de Álvarez "supone un paso más en el objetivo de completar la plantilla del Servicio de Traumatología", según apunta el Área de Salud, que agrega: "En los dos últimos años se ha pasado de siete traumatólogos a 12 para una plantilla de 13".

Para el subdirector quirúrgico, Manel Deiros, "la prioridad es seguir incorporando especialistas que permitan completar plantillas y con ello poder responder a la demanda actual, reduciendo la lista de espera y los tiempos de demora. Poder completar plantillas deficitarias que llevan en situación precaria durante años es una de las mayores satisfacciones por los pacientes y por los profesionales que han debido responder en inferioridad de condiciones".