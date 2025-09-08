El precio para alquilar vivienda en los diferentes barrios de Ibiza

Can Misses es el barrio Ibiza que cuenta con el precio del alquiler más elevado, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, el coste mediano se sitúa en 1.300 euros al mes por viviendas con una superficie mediana de 104 metros cuadrados. Se ha de remarcar que el concepto 'mediano' no tiene por qué coincidir con la media porque se refiere al valor central del conjunto de datos ordenados de mayor a mayor. En este texto, todos las cifras son las medianas.

A continuación se sitúa la zona que agrupa los barrios de Roca Llisa, Can Fornet, Can Ramon y Can Xiquet Pou; en Santa Eulària. En este caso, el alquiler se queda en 1.201 euros para domicilios de 83 metros cuadrados. Después, volvemos a la ciudad de Ibiza para fijarnos en Marina Botafoc y el puerto. Según este ministerio, el primer territorio ofrece unos precios de 1.150 euros en unas viviendas de 84 metros cuadrados y la segunda, unos costes de 1.100 euros por unos domicilios de 79 metros cuadrados.

Los costes más elevados de Formentera se encuentran en la zona oeste, que comprende Sant Francesc y la Savina. Esta zona tiene alquileres de 1.000 euros en viviendas de 56 metros cuadrados de superficie.

Por lo que respecta a los precios por metro cuadrado, la clasificación de los barrios mencionados da un vuelco y el territorio oeste de Formentera es el más caro para vivir con 17,86 euros. Le sigue la zona de Roca Llisa, Can Fornet, Can Ramon y Can Xiquet Pou; que ofrece su metro cuadrado a 14,47 euros. Después están el puerto de Ibiza y Marina Botafoc, con alquileres de 13,92 y 13,69 euros. Can Misses sería el barrio con mejores precios, ya que el coste del alquiler está en 12,50 euros.