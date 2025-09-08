Pillado mientras vendía droga al lado de un 'beach club' en Sant Antoni
El detenido, de nacionalidad senegalesa, fue puesto a disposición de la autoridad judicial tras su arresto
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en las inmediaciones de un conocido beach club de Sant Antoni.
"La semana pasada, los agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) patrullaban por el paseo marítimo de la localidad y sorprendieron a un individuo que ofrecía óxido nitroso a los viandantes", explica la Guardia Civil en una nota de prensa. Al percatarse de la presencia policial, el hombre huyó a la carrera y tiró una botella de óxido nitroso que llevaba en la mano. Los agentes indican que "fue interceptado instantes después y, en el registro, se comprobó que portaba otras dos botellas y dos bolsas de plástico con 100 globos cada una, material habitualmente utilizado para el consumo de esta sustancia".
El detenido, de nacionalidad senegalesa, fue puesto a disposición de la autoridad judicial tras su arresto.
