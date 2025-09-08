Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad: un apartamento en Dalt Vila por 265.000 euros

La vivienda dispone de dos plantas, cada una de 15 metros cuadrados

La cocina está en la planta alta.

La cocina está en la planta alta. / Tucasa.com

Redacción Digital

Ibiza

El portal Tucasa.com tiene a la venta un mini dúplex muy soleado ubicado en Dalt Vila. Desde la amplia terraza comunitaria de 30 metros cuadrados (compartida por solo tres vecinos) hay vistas al puerto y al mar. Tiene 35 metros cuadrados construidos y su precio es de 265.000 euros.

La vivienda está en muy buen estado, con un diseño que combina funcionalidad y calidez. Como particularidad, el baño se encuentra en el pasillo (fuera de la vivienda) con uso exclusivo para esta propiedad.

La vivienda dispone de dos plantas, cada una de 15 metros cuadrados. Se puede acceder tanto desde el salón con cocina integrada, situado en la planta superior, como desde la planta inferior, donde se encuentra el dormitorio.

En esta misma planta, al salir del apartamento, se encuentra el baño, que es de uso exclusivo de la propiedad.

Noticias relacionadas y más

Debido a que la propiedad se encuentra físicamente y registralmente dividida en dos, es imposible conseguir crédito hipotecario para su compra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents