Oportunidad: un apartamento en Dalt Vila por 265.000 euros
La vivienda dispone de dos plantas, cada una de 15 metros cuadrados
El portal Tucasa.com tiene a la venta un mini dúplex muy soleado ubicado en Dalt Vila. Desde la amplia terraza comunitaria de 30 metros cuadrados (compartida por solo tres vecinos) hay vistas al puerto y al mar. Tiene 35 metros cuadrados construidos y su precio es de 265.000 euros.
La vivienda está en muy buen estado, con un diseño que combina funcionalidad y calidez. Como particularidad, el baño se encuentra en el pasillo (fuera de la vivienda) con uso exclusivo para esta propiedad.
La vivienda dispone de dos plantas, cada una de 15 metros cuadrados. Se puede acceder tanto desde el salón con cocina integrada, situado en la planta superior, como desde la planta inferior, donde se encuentra el dormitorio.
En esta misma planta, al salir del apartamento, se encuentra el baño, que es de uso exclusivo de la propiedad.
Debido a que la propiedad se encuentra físicamente y registralmente dividida en dos, es imposible conseguir crédito hipotecario para su compra.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada
- Cómo y dónde ver la ‘Luna de Sangre’ en Ibiza: cuando la luna salga del mar vestida de rojo