La comparación que hace la delegada del Gobierno en las Pitiusas sobre las diferentes posturas a la hora de acoger a los niños que huían de la guerra en Ucrania y los menores que llegan en patera a las Pitiusas. Asegura que cuando los niños y adolescentes tienen un color diferente de piel «parece que hay más problemas» para acogerlos.

Llama la atención

El incendio en una de las viviendas que el Ayuntamiento de Ibiza tenía pensado destinar a policías nacionales en el barrio de sa Penya. La casa estaba deshabitada y, por el momento, según asegura el Consistorio, se desconoce el origen o si fue intencionado. El interior del piso, cuya puerta hubo que romper para acceder a las llamas, estaba ya amueblado.

Que hayamos tenido que esperar hasta 2025 para que haya una mujer nombrada Hija Ilustre de la ciudad de Ibiza. Hasta ahora, con el reconocimiento a la investigadora y médica Estella Matutes Juan, no había ninguna. El retrato que la artista Sandra de Jaume ha hecho de la científica será el primero que no sea de un hombre que forma parte de la galería del Ayuntamiento de Ibiza.