Jornada de concienciación en Ibiza para proteger la posidonia
El sábado, 13 de septiembre, de 10 a 13 horas, el chiringuito de sa Punta de Talamanca invita a las familias a participar en una jornada de sensibilización sobre la protección de la posidonia. Harán una limpieza de la playa para sensibilizar sobre la importancia de proteger el litoral y las costas de residuos que puedan acabar en el mar.
La bióloga Eva García hablará sobre la posidonia y la importancia que tiene esta planta marina en nuestro ecosistema. Posteriormente, se hará snorkel para descubrir las praderas de posidonia y la fauna que en ella habita.
La inscripción será en el Instagram del chiringuito de Sa Punta.
