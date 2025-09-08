Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de concienciación en Ibiza para proteger la posidonia

Posidonia en Ibiza en una imagen de archivo

El sábado, 13 de septiembre, de 10 a 13 horas, el chiringuito de sa Punta de Talamanca invita a las familias a participar en una jornada de sensibilización sobre la protección de la posidonia. Harán una limpieza de la playa para sensibilizar sobre la importancia de proteger el litoral y las costas de residuos que puedan acabar en el mar.

La bióloga Eva García hablará sobre la posidonia y la importancia que tiene esta planta marina en nuestro ecosistema. Posteriormente, se hará snorkel para descubrir las praderas de posidonia y la fauna que en ella habita.

La inscripción será en el Instagram del chiringuito de Sa Punta.

