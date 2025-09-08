Jesús estrena el día 20 nuevas pistas de pádel, un merendero y un parque infantil

Mostrar cómo se elaboraba el vino antiguamente es el objetivo de la tradicional pisada de uvas que marcó el inicio de la fiestas de Jesús el 30 de agosto. Con los aproximadamente 150 kilos de uva que pisaron algunos vecinos, sobre todo los más jóvenes, se elaborará el vino ‘gran reserva’ que se catará en la fiesta de Navidad, cuando los vecinos disfrutarán de una torrada de sobrasada en la plaza.

Las nuevas pistas están situadas junto al campo de fútbol. | | A.S.E.

Precisamente la plaza, que ha sido testigo estos días del programa festivo, cede su protagonismo a otros espacios hasta el fin del programa festivo, que está fechado el 11 de octubre. Hasta entonces todavía quedan actividades muy diversas para todas las edades.

Una de las novedades incluidas en el programa será el día 20 a las 18 horas, junto al campo de fútbol. A partir de ese día los vecinos podrán disfrutar de nuevas pistas de pádel, una pista multiusos, un merendero y un parque infantil.

Otras actividades que todavía están por llegar son el Campeonato de tiro al plato, Joves al carrer o los talleres para las personas mayores.

Un acto cargado de tradición, el próximo sábado 13 de septiembre a las 19 horas, es la peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Jesús desde la parroquia de San Pedro El Convent hasta la catedral de Ibiza.

Los amantes del teatro podrán disfrutar de ‘El discípulo’, a cargo de la asociación Llum d’Oli, el viernes 19 en el centro cultural de Jesús, y el 11 de octubre de ‘Una rueda que da vueltas’ de la compañía Almealera, un espectáculo sobre los molinos harineros y el ciclo agrario.