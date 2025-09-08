Homenaje a los que mantienen viva la artesanía en Sant Antoni

La Festa de la Terra que sirve de punto final a las fiestas de Sant Bartomeu ha perdido cierta participación en las últimas ediciones. En esta ocasión, se han ocupado una veintena de puestos de artesanos y productos locales en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni, pero quedan otros cinco vacíos. La presidenta de la Asociación Artesanal de Portmany, Carmen Núñez, recuerda que, hasta no hace tantos años, se animaban a participar muchas entidades folclóricas del resto de la isla. En esta jornada, tan solo les acompaña Es Retorn, de Vila.

«El problema es que cada vez hay que aparcar más lejos porque es imposible en el centro del pueblo y a la gente le cuesta más venirse cargados con sus productos», explica Núñez. Por otra parte, los artesanos están envejeciendo y cada vez se acentúa más la falta de relevo generacional: «Los jóvenes ya no quieren saber nada de esto, sólo se interesa la gente que va a jubilarse».

Sin embargo, no todo son malas noticias para el sector. Una de las especialidades por las que más se temía, la cuchillería tradicional, ha conseguido nuevos adeptos. Hasta la década pasada, ya solo quedaba un fabricante, Joan Bonet. Hace pocos años, sorprendía la irrupción de un joven valor, Xicu Rocha, que, tras iniciarse de manera autodidacta, profundizó en la tradición local gracias a Bonet y completó su formación en Toledo.

Las ‘cutxilles’

Estos dos expertos pusieron en marcha en 2022 un curso de cuchillería en la Escola d’Art, una iniciativa que ya ha dado sus frutos. De esa cantera ha salido Bartomeu Ribas, Cosmi, que se estrena es esta Festa de la Terra con una espectacular colección de cutxilles de todos los tamaños.

Las más grandes, las matenceres, cuestan 400 euros, mientras que las medianas valen 200. Sobre estas últimas, Cosmi revela un detalle: «Tenían la medida adecuada para esconderse debajo de la faja». También expone otras cutxilletes más pequeñas que podían ocultarse debajo de la manga «sin que las viera la Guardia Civil».

Bartomeu Ribas, con sus 'cutxilles' y sus candiles de aceite. / J. A. Riera

Sus armas están forjadas en acero al carbono, mientras que para los mangos recurre a diversos materiales: cuerno de ciervo, hueso de ternera y latón maderas de enebro o de olivo. Su puesto se completa con unos candiles de aceite como los que se empleaban en los hogares hasta la llegada de la electricidad. «Creo que soy el único que los fabrica en Ibiza», apunta Cosmi.

En uno de los puestos más concurridos, Pepa Prats elabora botones de camisa de drap. La artesana aprovecha para ello los retales de las prendas masculinas del ball pagès. Junto a ella se encuentra su marido, Pep Esidre, y su compañero habitual, Xicu Tur, dos de los grandes expertos locales en trabajar el esparto.

Esidre fue el maestro de Tur y aún imparte clases de esta especialidad. A partir de noviembre, dirigirá unos nuevos talleres, organizados por el Consell de Ibiza, en el edificio polivalente de Ses Alameres, es decir, el antiguo retén de la Policía Local que se ha reconvertido en sede de los Asociación Artesanal Portmany.

Mal año para el esparto

Xicu Tur aún acude cada verano a aprovisionarse de la fibra vegetal al islote de s’Espartar, tal y como le enseñó su padre desde los 12 años. Hasta ahora le bastaba con un trayecto al año, sin embargo, la incursión que llevó a cabo el pasado mes de julio no va a ser suficiente.

«Voy a tener que volver en unos días porque este año hay menos esparto que nunca por la falta de agua. Además, ha salido muy malo. Está muy espegido y lo tengo que ir seleccionando», lamenta Tur. El proceso es largo y complejo. Aún tiene a secar todo el esparto que recogió en julio, ya que se necesitan unos 40 días antes de pasar los fardos de esparto a amarar, es decir, dejarlos sumergidos en el mar. Para ello, se suele usar una piedra como ancla, agujereada para pasar una cuerda, y se arrojan los fardos cerca de la costa, a unos diez metros de profundidad.

El fondo debe ser arenoso. Allí se deja el esparto durante unos 40 días para que madure en una fermentación. Después toca deshacer los montones, dejarlos secar y separar el material bueno del que se hubiera podrido.

Bien almacenado, se conserva durante muchísimo tiempo. Lamentablemente, Tur se teme que esta temporada se verá obligado a comprar esparto de la Península para seguir dando rienda suelta a su gran hobby.

En el resto de puestos no faltan los artesanos habituales de la asociación. Como Pepita Cardona, que se inició en este mundillo elaborando cestos, pero «había demasiada gente que se dedicaba a esto». Así que, hace diez años, se inclinó por dedicarse a las espardenyes, hasta el punto de que ahora es la profesora de los cursos de esta especialidad que elabora la asociación. El próximo se llevará a cabo todos los jueves desde el 2 de octubre al 4 de diciembre y todavía queda alguna plaza suelta.

En la mesa de al lado se encuentra Joan Marí, que imparte los talleres de elaboración de cestos. En la feria también se encuentra uno de los artesanos más recientes, Pep Cardona, Pujolet, que se apasionó con este mundillo tras jubilarse como pescador a los 59 años. Pujolet confirma la sensación de que los turistas que hormiguean por el Passeig de ses Fonts se muestran indiferentes por estas labores. «Sólo viene gente de la isla a ver nuestros productos», subraya.