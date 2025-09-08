Francisca Guasch Brooks, concejala de la parroquia de Jesús: «Muchos vecinos me piden una piscina municipal, aunque saben que es imposible»

Francisca Adelina Guasch Brooks, concejala, ha vivido en Jesús desde siempre donde ha sido durante 15 años presidenta de la Asociación de Vecinos de es Cap Martinet y vocal de la Asociación de Vecinos de Jesús. También forma parte de la Comisión de Fiestas de Jesús desde 2017.

Este año en el programa tienen mucho protagonismo los vecinos con retratos y frases en la edición impresa y online.

Sí, hemos querido que los vecinos nos dieran su opinión sobre el pueblo y es también una manera de conocernos más. Solo hay que ver que en 1973 éramos 675 vecinos y ahora somos más de 9.000. Hay familias que viven en Jesús de toda la vida pero también gente que ha establecido su residencia en el pueblo que ya llevan muchos años y quienes acaban de llegar.

El programa es muy parecido a otros años, ¿qué destacaría?

Más o menos siempre seguimos la misma línea de mantener nuestras tradiciones e incorporar alguna actividad nueva. Me gusta la pisada de uva que es una tradición muy bonita. Como novedad, el día 20 de septiembre haremos un acto especial para la inauguración de las nuevas pistas deportivas que están al lado del campo de fútbol y que constan de pistas de pádel, una pista multiusos, un merendero y un parque infantil.

Si tuviera que elegir, ¿qué actos le gustan más?

Me gustan todos. Es muy difícil elegir porque cada acto me atrae por un motivo diferente. Quizá, elegiría el arroz de matanzas popular que organizamos todos los años. Para mí tiene un significado especial porque el fin es solidario. Con la venta de las aproximadamente 1.400 raciones de arroz, conseguimos reunir dinero para una buena causa, este año es para APAAC (Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer).

¿Alguna otra actividad por la que tenga un cariño especial?

Me encanta la caminata a s’Estanyol que empieza a la 6 de la mañana para ver la salida del sol. Con este motivo, una vez al año nos reunimos ciento y pico personas, algo que ya no se suele hacer. Es una ocasión para ver a los vecinos que normalmente no ves. La caminata, en domingo, es una actividad para el relax, un momento para disfrutar de gente. Y al llegar allí, pues hacemos nuestra torrada con sobrasadas, me gusta mucho. También destacaría todas las actividades musicales que organizamos en la plaza, que animan mucho las fiestas.

¿Ahora que es concejala y miembro de la Comisión de Fiestas vive las celebraciones con más nervios?

Bueno, siento un poco más de responsabilidad sobre qué dirán los vecinos y, claro, ahora que soy concejala si hay alguna queja viene a mí.

¿Qué le piden los vecinos?

Unos piden más fiesta, otros que si podemos estar hasta las 3 de la mañana, otros nos piden cosas que lógicamente no podríamos hacer por los presupuestos que tenemos.

¿Qué le gustaría incorporar al programa si tuviera un presupuesto muy grande?

Si tuviéramos mucho dinero me gustaría traer grandes grupos musicales de fuera, pero lógicamente estamos hablando de algo de dimensiones inabarcables.

¿Cuál es la reivindicación que más escucha de los vecinos?

Hay un poco de todo, pero muchos me piden una piscina municipal, aunque saben que es inviable con el problema de falta de agua que tenemos.

En esta etapa de concejala, ¿de qué está más orgullosa?

Del contacto con la gente, de la cercanía con los vecinos que solicitan cosas o dan nuevas ideas. Esto me anima a seguir adelante y es una satisfacción pensar que alguna cosa estamos haciendo bien.

¿Qué es lo próximo?

Pues ponernos a trabajar en las fiestas de Navidad.