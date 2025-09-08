"Tiene el espíritu de un Ferrari en el agua": así es el superyate que está en Ibiza

El lujo vuelve a dejarse ver estos días en aguas de Ibiza y Formentera. Y es que la presencia del imponente superyate Rock.it, de más de 60 metros de eslora, no ha pasado desapercibida entre turistas y residentes.

Construido por el astillero holandés Feadship y botado en 2014, este barco es un referente en diseño y tecnología naval. Entre sus comodidades destacan un jacuzzi en cubierta, varios salones interiores y exteriores, tres bares y un comedor al aire libre. El yate puede acoger a una decena de huéspedes en cinco camarotes de lujo, atendidos por una tripulación de hasta 14 personas.

El barco fue encargado originalmente por Jimmy John Liautaud, fundador de la cadena de sándwiches Jimmy John’s, y vendido en 2023 por una cifra estimada de entre 45 y 54 millones de dólares, quien pidió a los astilleros Feadship un yate con "el espíritu de un Ferrari en el agua". Actualmente figura bajo la sociedad D Rock LTD, registrada en las Islas Caimán, en representación de un nuevo propietario estadounidense cuya identidad no se ha desvelado.

Más allá de su tamaño, el Rock.it sorprende por sus detalles únicos: dispone de un avanzado sistema de posicionamiento semidinámico que le permite mantenerse estable sin ancla, esculturas de Jeff Koons en su interior y un ingenioso sistema de grúas ocultas para desplegar sus juguetes acuáticos sin alterar la estética de la cubierta.

En 2020 fue objeto de una importante reforma, que incluyó un cine privado, una oficina para el propietario y mejoras tecnológicas en todo el sistema audiovisual.