Emergencias recomienda extremar la precaución ante la previsión de lluvias intensas en Ibiza
Será el martes 9 el día más complicado, con lluvias y tormentas que podrían alcanzar intensidad torrencial, superando los 60 litros por metro cuadrado en una hora
La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado la alerta naranja del Plan Especial ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteobal) por la previsión de lluvias y tormentas que afectarán a todo el archipiélago a partir de esta madrugada, y por ello ha recomendado extremar la precaución.
En Ibiza, será el martes 9 el día más complicado, con lluvias y tormentas que podrían alcanzar intensidad torrencial, superando los 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.
Aunque el miércoles 10 se prevé una progresiva mejoría, la Aemet advierte de que aún podrán producirse chubascos y tormentas de carácter fuerte durante la mañana, especialmente en el litoral y zonas del interior de Baleares.
Para coordinar las actuaciones, este lunes se ha reunido el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal con representantes de los Bomberos del Consell de Mallorca y de Ibiza, Bomberos de Palma, policías locales de Palma y Formentera, Aemet, Ibanat, Red Eléctrica, Delegación del Gobierno y técnicos de emergencias, entre otros organismos.
La Dirección General de Recursos Hídricos ha informado de que no se prevén afectaciones relevantes por crecidas de torrentes, ya que actualmente están limpios y sin caudal.
No obstante, el Ibanat ha cerrado de manera preventiva nueve refugios y las tres zonas de acampada, mientras que el Ayuntamiento de Palma ha activado su Plan Especial de Emergencia Municipal.
Medidas preventivas
Emergencias ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la situación se monitoriza de manera continua y que se han activado todas las medidas preventivas necesarias.
Aun así, recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de Protección Civil.
Entre los consejos básicos destacan asegurar puertas y ventanas, evitar sótanos y garajes, retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua y desconectar la electricidad si el agua entra en la vivienda.
En el exterior, se aconseja alejarse de torrentes y zonas inundables, buscar refugio en edificios y no caminar por zonas con agua en movimiento. En carretera, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con precaución por vías principales y nunca atravesar zonas inundadas con el vehículo.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El Ayuntamiento de Ibiza insta a los residentes en el poblado de Can Misses a retirar todos los residuos
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa
- Siete migrantes menores llegan solos a Ibiza a bordo de una barca robada